小龍女高舉「徐展元帥照」應援！釣出本人回應了 5座總冠軍到手
味全龍昨（11）日「斬猿」成功，把台灣大賽戰線拉到第七戰，場邊的小龍女啦啦隊功不可沒，紛紛祭出「斬猿」法寶助陣，其中知名主播徐展元的照片，就一直被啦啦隊們高舉著，意外成為場邊另類的焦點。對此，徐展元就親自解釋來由，並笑說樂天桃猿的前身Lamigo，反而因此拿到5座總冠軍，引發討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
目前人在義大利旅遊的徐展元，昨晚在臉書發文表示，「對於球迷有創意，不涉及惡質攻擊的應援方式，我是不反對啦！」原來曾率領味全龍三連霸的傳奇總教練徐生明，就是徐展元的堂叔；另一邊則是徐展元連續擔任5年主播的球隊Lamigo桃猿，也是現今樂天桃猿的前身。這讓徐展元直呼：「今年中職龍猿總冠軍戰，兩隊跟我都有淵源，像是手心手背都是肉啊。」
對於「斬猿」由來，徐展元笑著解釋：「之前也有球迷用過很多次啦！結果Lamigo桃猿隊2014～15年二連霸，2017~19締造三連霸！」自豪球隊反而因此打出好表現。最後徐展元說他非常期待今年的台灣大賽G7，並希望兩隊球員與教練們都能拚盡全力、發揮極致、不留遺憾。
貼文曝光後，湧入許多球迷留言，「看來該送展元一些紅色的東西了」、「好懷念以前的Lamigo」、「我是鐵猿迷，一路以來超愛展元哥」、「我們球迷心中的展元大師人很好的」、「希望可以再聽你播球。」
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