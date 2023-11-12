台灣大賽／龍猿最終戰天氣出爐！天母棒球場稍涼 降雨機率30％
中職34年總冠軍賽「台灣大賽」第7戰，今（12）日傍晚5點在天母棒球場開打，勝者將成為本季總冠軍，中央氣象署表示，受到東北季風影響，北台灣今日整天都偏涼，天母棒球場晚上6點後氣溫僅在攝氏20度上下，且水氣稍多，降雨機率達到30%，提醒進場加油的球迷，無論是提早入場，或離場時，都應攜保暖衣物和雨具。
記者張志浩／綜合報導
台灣大賽第7戰在開打時間為傍晚5點05分，氣象署說明，天母棒球場下午體感還算舒適，氣溫約落在攝氏22度、體感攝氏24度，但晚上6點後轉為偏涼，氣溫約落在攝氏20度、體感攝氏22度，晚上9時後氣溫約落在攝氏20度、體感攝氏21度，時間越晚，涼意會越來越明顯。
氣象署提及，由於東北季風增強，今天桃園以北整天都有局部短暫雨，天母棒球場在評估過後，晚上的降雨機率為30％，是否影響比賽進行還有待觀察，風向則為「東北」，由一壘側往三壘側吹，晚上6點至9點風勢較大，越晚風力越小，建議球迷要攜帶雨具入場。
台灣大賽關鍵第7戰一翻兩瞪眼，雖然兩隊都不公開投手，但味全龍鋼龍先發機率高，除了鋼龍之外，G5先發投66顆球的布里悍，以及G4擔綱先發的伍鐸隨時待命，在牛棚方面，郭郁政狀況佳，王躍霖、呂詠臻都是可用之兵。