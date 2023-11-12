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肥胖體質分3種！這些人最易虛胖　中醫曝「麻黃」幫減重很夠力　

▲肥胖體質分三種，其中虛胖並非真的肥胖，其肌肉形態鬆軟腴肥，以上班族最常見 。（示意圖／取自Shutterstock）
▲肥胖體質分三種，其中虛胖並非真的肥胖，其肌肉形態鬆軟腴肥，以上班族最常見 。（示意圖／取自Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

減肥是許多人一生懸命的挑戰，若自律運動、飲食節制都無法奏效，除了尋求西醫，也可找中醫幫忙。台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師蘇柏璇說，透過中醫調整體質，可抑制食慾並增進代謝，不過體質不同，減肥的方式也會有差異，須經醫師診斷後方能對症下藥，控制體重會更無負擔。

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蘇柏璇表示，肥胖成因主要和年齡、遺傳、生活習慣及脂肪組織等特徵有關，除了內分泌代謝異常或其他疾病導致肥胖外，最大元兇是熱量攝取過多造成脂肪堆積，而以中醫減重的觀點來看，肥胖體質可分為3類： 

一、燥熱體質的實胖：
患者出現口乾舌燥、容易飢餓、食量大且口味重，有暴飲暴食習慣，腸胃長期受到重鹹辣及油炸的刺激，容易導致機能受損而便秘，日久會導致胃中積熱，而胃熱又會引起飢餓感，進而造成過盛的食慾，呈現惡性循環，患者多為青壯年及產婦。 

二、肝鬱氣滯的肥胖：
患者常以吃大餐作為紓解壓力的管道，體態易隨情緒起伏、忽胖忽瘦，且時常覺得煩躁、鬱悶，甚至失眠，生理上會出現胸脅脹滿、易口乾和口苦等徵兆，女性可能會伴隨月經失調等內分泌系統失衡症狀。 

三、脾虛有濕型的虛胖：
虛胖並非真的肥胖，卻是最需要接受體質調理的類型，其肌肉形態鬆軟腴肥、易頭重胸悶、精神疲倦、嗜睡，偶爾出現腹脹、嘔心、大便稀溏等症狀，以上班族最常見。 

蘇柏璇指出，針對不同的證型，中醫師可開立相對應的處方來達到減重效果，不過現代人多工作繁忙、好逸惡勞、不喜流汗、耐不住餓，往往造成調理體質困難重重，也使得可有效減重的麻黃備受關注。

麻黃是現在中醫常用的減重藥物之一，蘇柏璇說明，其本用於治療風寒感冒、咳嗽及水腫等， 但經現代藥理學研究，麻黃作用在人體時，會出現一系列類似交感神經興奮的症狀，其可提升基礎代謝率並抑制食慾。

不過麻黃也會造成心跳加速、血壓升高， 或引起多汗、顫抖及失眠等，因此須經由醫師處方及體質評估後適量使用，方可無負擔達成減重目標。  

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