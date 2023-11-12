肥胖體質分3種！這些人最易虛胖　中醫曝「麻黃」幫減重很夠力　

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一、燥熱體質的實胖：
患者出現口乾舌燥、容易飢餓、食量大且口味重，有暴飲暴食習慣，腸胃長期受到重鹹辣及油炸的刺激，容易導致機能受損而便秘，日久會導致胃中積熱，而胃熱又會引起飢餓感，進而造成過盛的食慾，呈現惡性循環，患者多為青壯年及產婦。
二、肝鬱氣滯的肥胖：
患者常以吃大餐作為紓解壓力的管道，體態易隨情緒起伏、忽胖忽瘦，且時常覺得煩躁、鬱悶，甚至失眠，生理上會出現胸脅脹滿、易口乾和口苦等徵兆，女性可能會伴隨月經失調等內分泌系統失衡症狀。
三、脾虛有濕型的虛胖：
虛胖並非真的肥胖，卻是最需要接受體質調理的類型，其肌肉形態鬆軟腴肥、易頭重胸悶、精神疲倦、嗜睡，偶爾出現腹脹、嘔心、大便稀溏等症狀，以上班族最常見。
蘇柏璇指出，針對不同的證型，中醫師可開立相對應的處方來達到減重效果，不過現代人多工作繁忙、好逸惡勞、不喜流汗、耐不住餓，往往造成調理體質困難重重，也使得可有效減重的麻黃備受關注。
麻黃是現在中醫常用的減重藥物之一，蘇柏璇說明，其本用於治療風寒感冒、咳嗽及水腫等， 但經現代藥理學研究，麻黃作用在人體時，會出現一系列類似交感神經興奮的症狀，其可提升基礎代謝率並抑制食慾。
不過麻黃也會造成心跳加速、血壓升高， 或引起多汗、顫抖及失眠等，因此須經由醫師處方及體質評估後適量使用，方可無負擔達成減重目標。