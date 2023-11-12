「全民調過程用政黨合作方式」 侯友宜：請柯文哲放棄個人立場
藍白合陷入僵局，前總統馬英九日前出手，拋出以「全民調」推藍白合，國民黨主席朱立倫也鬆口，會以「全民調」方式與民眾黨繼續政黨協商，不過，國民黨立委溫玉霞表態，指全民調推藍白合，就像「一個大集團入贅給新創公司」。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（12）日回應，以人民國家利益為最大，個人永遠是最小的，直言在全民調的過程當中，一定用政黨合作的方式，同時呼籲民眾黨總統參選人柯文哲放棄個人的立場。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜稍早出席「侯友宜、立委參選人徐欣瑩及林思銘聯合競選總部成立造勢大會」，被問及溫玉霞稱「大集團入贅給新創公司」一說，以及有僑胞、台商反應，如果是「柯侯配」，就不回來投票？
侯友宜回應，自己常說一句話，以人民國家利益為最大，個人永遠是最小的，現在進到政黨協商，尤其柯文哲一直在說他的理念就是聯合內閣，那在政黨協商的過程當中，國民黨把聯合內閣的理念擺在這裡面，聯合內閣就是要政黨合作，既然要政黨合作，在全民調的過程當中，一定用政黨合作的方式，大家一起努力的往前，邁進未來才有實現聯合內閣的可能性，「所以我也敬請柯主席放棄個人的立場，就像侯友宜一樣，我們共同攜手」。
至於國民黨中評委邱復生呼籲侯友宜，放棄總統大選回到新北市，完成未了的新北市長？侯友宜則未正面回應，僅稱自己在新北市服務， 新北市就像台灣的縮影一樣，台灣的縮影有城鄉的問題，尤其在整個問題的解決上，看到中央分顏色不但在整個行政流程，卡住甚至預算分配，未來他當總統會依序解決。