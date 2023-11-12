台灣YouTuber新第一人是他！不到一年771萬訂閱　9部短片觀看破億

20歲女大生嚴重狐臭住院清瘡　1治療方式遠離難聞氣味

▲20歲女大生嚴重狐臭住院清瘡　1治療方式遠離難聞氣味
▲20歲女大生嚴重狐臭住院清瘡　1治療方式遠離難聞氣味

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】一位體重約100公斤的20歲女大學生，因腋下有狐臭，長年都穿長袖衣服和噴止汗劑掩蓋難聞的氣味，導致腋下發炎化膿，一年三次住院治療。

我是廣告 請繼續往下閱讀

怕糖尿病影響　延遲治療狐臭

澄清醫院中港院區整形外科主治醫師蔡秉衡表示，這位女大學生，有糖尿病史，因有狐臭及腋下多汗而從不參加校園活動，幾乎是放棄青春人生，越吃越胖，因腋下長年多汗又有異味，只能天天以止汗劑來掩蓋狐臭之味，因細菌滋長造成兩邊腋下發炎化膿，前後住院三次清膿瘡治療，雖有意做狐臭手術，卻擔心自己有糖尿病，影響手術傷口癒合，所以遲未做治療。

微創手術治療　傷口小、術後恢復快

蔡秉衡醫師表示，傳統狐臭手術傷口大於5公分，的確要考慮糖尿病患者的傷口癒合能力，經建議採取微創手術，一到兩個約1公分的傷口，進行螺旋刀及抽脂器械交替使用，破壞腋下頂漿腺將其抽出，將這兩項手術結合在一起，各發揮其優點，可降低患者的皮膚傷害和縮短術後傷口癒合。術後除縫合兩個小傷口，還需做皮膚固定保護措施。

清除頂漿腺　根治狐臭問題

蔡秉衡醫師指出，腋下出汗狐臭，是皮膚下頂漿腺的問題，清除頂漿腺不再狐臭，也不會發生代償性出汗的後遺症，由於女性比較在乎身體的氣味，狐臭患者會被認為女性居多。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59871

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

害影帝心臟亂跳快不行！「二尖瓣脫垂」免驚　醫：做好6件事就OK

【寵物專輯】飼主屢縱惡犬、咬傷小狗重罰近百萬！　防範犬隻衝突SOP解密

心血管狹窄一定要放支架嗎？　精準檢測免除不必要的風險

金鐘導演陳慧翎子宮頸癌病逝！醫揭「高風險群」 30歲後必做1檢查

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞