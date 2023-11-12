該進場嗎？00929規模破千億、連5個月配0.11元　專家曝現在雞蛋價

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00929成立以來，股價表現跟漲抗跌，從15元一度漲至18.36元，且每月皆配出0.11元，帶動資金持續流入，推升規模月月成長，本月6日規模來到1,005億元，只花不到半年，就突破千億大關的新紀錄。受益人數方面，集保結算所統計至11月10日，已達45.6萬人，位居台股ETF第4大，若用新增人數來算，今年每4個買進台股ETF的投資人，就有1人是買00929。
復華投信日前公布00929第5次配息金額，每受益權單位配發0.11元，若以評價日10月31日淨值17.01元計算，預估單次現金殖利率約0.65％、年化殖利率約7.76%。第5次除息日為11月21日，投資人若想參與該次配息，最晚須11月20日前持有或買進，並於12月15日領息。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，00929追蹤指數是由台灣指數公司編撰的特選台灣科技優息指數，雖然成分股集中在電子產業，但透過機制篩選兼顧股息殖利率與獲利穩定性，可多元掌握台股主流趨勢電子成長題材，將是存股族不可或缺的配置標的。
許忠成說，隨基本面逐步好轉、庫存調整進入尾聲，仍看好台股後市表現，近期修正將提供波段布局機會，建議可透過一籃子電子股布局的台股ETF，掌握各次產業復甦及類股輪動漲升機會。
至於往後的配息會跟著淨值成長、有無可能提升到0.13元？許忠成在「基金醫生會客室」YouTube頻道表示，股息率是用股息除以股價計算得來的，所以股息率很容易受股價上下波動而影響，不利於投資人財務規劃。
他建議要投資ETF之前，可先看每單位的配息金額，從每單位的配息金額推算要存幾張、可以領到多少錢；其次要留意的則是過往的配息紀錄穩不穩定；另外則要去研究ETF追蹤的指數當中，是否有納入穩定股息的因子；並強調00929不是一個保證收益的商品，但在政策上會盡量採取配息平滑化的策略。
目前還是進場的好時機嗎？復華投信的江唱漁認為，這要回到投資人的初衷，是怎麼看待電子股及科技股後市，台灣是電子王國，只要科技一直不斷改變人類生活、以及AI是長期趨勢來觀察，5年之後再回頭來看00929目前17至18元的股價，說不定就是很便宜的「雞蛋水餃價」，只要投資人對於科技信仰的程度夠高，這檔股票絕對適合存股。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。