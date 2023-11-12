高雄輕軌年底成圓　捷運局補植112株雨豆樹添綠蔭

高雄環狀輕軌預計年底成圓，捷運局及統包團隊今（12）日邀集工務局公園處及嘉義大學農業系教授詹明勳，現勘鐵道一街雨豆樹補植過程並提供專業建議，捷運局表示輕軌原本206棵雨豆樹採以站就樹原地保留外，沿線也計畫補植112株雨豆樹，維持大順路段樹蔭蔥蘢意象，提升沿線景觀也增加遮蔭功能。
記者蔡佳宏／高雄報導
捷運局指出，雨豆樹樹冠寬廣，非常適合在夏天的高溫炎熱氣候下提供遮蔭。在大順路段的輕軌工程中，早在設計階段就融入了護樹概念，透過調整車站頂棚，保留雨豆樹的生長空間，實踐輕軌與自然環境的共存共榮，沿線補植加密112株雨豆樹，以維持民眾對綠蔭隧道美好印象。
大順路原生206棵珍貴雨豆樹，在輕軌施工期間多次聘請專家學者現勘指導雨豆樹樹幹包覆保護、根部機械性傷害塗藥包覆作業等各項保護措施，副市長林欽榮及捷運局長更於颱風豪雨期前，親到現場督導繩索牽引拉固及支撐作業，要求施工團隊務必達成「一棵都不能倒」的任務目標，以最嚴謹的態度，做最完備的防颱準備，候車站也配合雨豆樹位置開孔，真正達到以站就樹。
今日雨豆樹補植作業也特別邀請工務局公園處、嘉義大學農業系的詹明勳教授現場指導，提供專業建議，以確保雨豆樹補植後能夠健康成長，展現了大眾運輸與城市共同發展的可持續性。
輕軌成圓的最後一哩路，從C24愛河之心站至C32凱旋公園站，全長約4.9公里，行經車流量龐大的大順路沿線，施工期間交維調整部分，也感謝市民的包容與支持，目前工程正進行最後收尾階段，預計12月初勘、履勘，年底取得營運許可，達成明(2024)年元旦後通車試營運目標。