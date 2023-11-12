NBA／Draymond Green第17次被驅逐出場！回溯補判技術犯規合理嗎

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在本場比賽第三節還剩6分23秒時，勇士隊落後10分，騎士隊球星Donovan Mitchell衝向Green並故意推搡了他。在上一回合中，Green小動作推了前者一把，但裁判並未吹判。
也因為如此，情緒上頭的Mitchell隨後進行報復性推人，雙方衝突一觸即發。裁判將兩人分開之後，對於比賽進行回放，準備看Mitchell的犯規是否為惡意犯規。
裁判之後判定Mitchell的推人是普通犯規，但也發現Green在前一回合的小動作，之候補吹了他一次技術犯規。這是其本晚第2次紀錄犯規，他因此被驅逐出場。此役他4投3中，拿下8分5籃板4助攻。
爭議之處為何？根據規則可以吹Draymond Green那一次技術犯規嗎？
電視輔助判決的使用時機一直受到外界質疑，而在本起案例中，裁判的使用時機沒有問題，但判決卻很有問題。因為他回去補判了一個完全沒有響哨吹罰的犯規。正常來說，一旦球被發進場，之前回合發生的任何事情都應該被視為結束。
Green確實在前一回合存在小動作，姑且不論那個動作是否該被吹成技術犯規——其實更多時候是場上的一般犯規，因為從動作來看並非對人——但他在那一回合並沒有被發現，裁判在完全不同的另一次犯規對這回合進行回溯是很奇怪的。
另外，Mitchell橫越了半場追上Green並且推撞了他，這次的犯規完全是針對人，雖然有前因，但不管任何時候，這通常會給他一次技術犯規，但最終裁判卻給了一次普通犯規。
Green第三節率勇士發起反攻 少了他灣區最終吞敗
勇士在這場比賽中曾經陷入雙位數落後，是Green在第三節連續的成功防守回合以及他對於比賽的激情，讓球隊掀起了一波反攻。勇士一度在第三節結束前，靠著Chris Paul的跳投，在主場拿回領先。
但少了Green給予的能量和提供的禁區防守，勇士在第四節無法抵擋騎士在末節對籃下的衝擊，最終以110:118再次不敵對手。