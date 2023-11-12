台灣大賽／徐若熙7局7K挨1安創紀錄　G6味全2:0樂天逼入生死第7戰

NBA／Draymond Green第17次被驅逐出場！回溯補判技術犯規合理嗎

▲Draymond Green在對上克里夫蘭騎士的比賽被驅逐出場，為生涯第17次。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green在對上克里夫蘭騎士的比賽被驅逐出場，為生涯第17次。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Draymond Green在金州勇士隊對陣克里夫蘭騎士隊的比賽中，於第三節因為領到個人第2次技術犯規，而被驅逐出場，這是他本賽季第一次被驅逐。但過程卻有許多爭議的點，電視輔助判決的公正性再次遭到外界質疑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
包括例行賽和季後賽，這是Green職業生涯第17次被驅逐出場，為現役球員中最多。但就如他本人所說，或許他聲名狼藉的過往事蹟，讓他在一些判決中被有意無意地針對。

在本場比賽第三節還剩6分23秒時，勇士隊落後10分，騎士隊球星Donovan Mitchell衝向Green並故意推搡了他。在上一回合中，Green小動作推了前者一把，但裁判並未吹判。

也因為如此，情緒上頭的Mitchell隨後進行報復性推人，雙方衝突一觸即發。裁判將兩人分開之後，對於比賽進行回放，準備看Mitchell的犯規是否為惡意犯規。

裁判之後判定Mitchell的推人是普通犯規，但也發現Green在前一回合的小動作，之候補吹了他一次技術犯規。這是其本晚第2次紀錄犯規，他因此被驅逐出場。此役他4投3中，拿下8分5籃板4助攻。

爭議之處為何？根據規則可以吹Draymond Green那一次技術犯規嗎？

電視輔助判決的使用時機一直受到外界質疑，而在本起案例中，裁判的使用時機沒有問題，但判決卻很有問題。因為他回去補判了一個完全沒有響哨吹罰的犯規。正常來說，一旦球被發進場，之前回合發生的任何事情都應該被視為結束。

Green確實在前一回合存在小動作，姑且不論那個動作是否該被吹成技術犯規——其實更多時候是場上的一般犯規，因為從動作來看並非對人——但他在那一回合並沒有被發現，裁判在完全不同的另一次犯規對這回合進行回溯是很奇怪的。

另外，Mitchell橫越了半場追上Green並且推撞了他，這次的犯規完全是針對人，雖然有前因，但不管任何時候，這通常會給他一次技術犯規，但最終裁判卻給了一次普通犯規。

Green第三節率勇士發起反攻　少了他灣區最終吞敗

勇士在這場比賽中曾經陷入雙位數落後，是Green在第三節連續的成功防守回合以及他對於比賽的激情，讓球隊掀起了一波反攻。勇士一度在第三節結束前，靠著Chris Paul的跳投，在主場拿回領先。

但少了Green給予的能量和提供的禁區防守，勇士在第四節無法抵擋騎士在末節對籃下的衝擊，最終以110:118再次不敵對手。

NBA／飛來橫禍！Kelly Oubre Jr.發生車禍　預計將缺席很長時間

NBA／詹皇被質疑和KD在場上談笑！缺乏競爭意識　發喬丹舊照反擊

NBA／詹皇撞到KD膝蓋、左小腿受傷！親曝最新傷情　明晚可能缺陣

NBA／勇士110:118再次不敵騎士！D.Green被驅逐出場　Curry砍30分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞