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《此時此刻》賈靜雯曾敬驊「辦公桌連結」　大陸粉絲看到內褲瘋了

▲賈靜雯（左）、曾敬驊在《此時此刻》激情演出。（圖／Netflix提供）
▲賈靜雯（左）、曾敬驊在《此時此刻》激情演出。（圖／Netflix提供）

記者楊穎軒／綜合報導

Netflix台劇《此時此刻》集結20位一線卡司，以新冠肺炎疫情為背景，共譜10段發生在台北的非典型愛情故事，金馬影后賈靜雯與當紅小生曾敬驊在第10集「真實故事改編」將世俗眼光拋諸腦後，上演主管與下屬的禁忌姐弟戀，一場辦公室激情戲吻得欲罷不能，賈靜雯甚至脫到只剩內褲，成為微博熱搜話題。

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▲曾敬驊（左）和大23歲賈靜雯在《此時此刻》湊對。（圖／Netflix提供）
▲曾敬驊（左）和大23歲賈靜雯在《此時此刻》湊對。（圖／Netflix提供）
賈靜雯在《此時此刻》飾演形象幹練的戀愛實境節目製作人，為典型的職場女強人，曾敬驊則是她的助理，兩人朝夕相處，埋藏內心的情愫悄悄發酵，某個夜晚，賈靜雯在談公事，曾敬驊先是深情凝視上司，接著情不自禁親吻賈靜雯，並用氣音說：「對不起...」氣氛催化下，賈靜雯所幸放下包袱，捧著曾敬驊的臉回吻。

▲賈靜雯、曾敬驊大談辦公室禁忌戀。（圖／翻攝自微博）
▲▼賈靜雯、曾敬驊大談辦公室禁忌戀，情慾戲撩撥劇迷心弦。（圖／翻攝自微博）
▲賈靜雯、曾敬驊大談辦公室禁忌戀，情慾戲撩撥劇迷心弦。（圖／翻攝自微博）
曾敬驊邊吻賈靜雯邊褪去老闆的外套和褲子，賈靜雯內衣肩帶露出，下半身只穿內褲入鏡，大尺度堪稱近年之最，這段在辦公桌上翻雲覆雨的畫面全被監視器錄下，曾敬驊在大陸有「台版楊洋」封號，賈靜雯以《浪姐4》翻紅，關鍵字「賈靜雯曾敬驊辦公室吻戲」被大批大陸網友點擊、瀏覽，直呼：「這是誰什麼年下天菜」、「敬驊好偉大的一張臉」、「賈靜雯狀態越來越好」、「這是什麼劇」、「灣灣導演牛」、「年下狼狗和年上御姐...看點成年人該看的」！

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