韓國瑜支持全民調好尷尬？兩人同場沒同框 侯友宜：我們沒問題
藍白合陷入僵局，前總統馬英九日前出手，拋出以「全民調」推藍白合，而前高雄市長韓國瑜以及竹竹苗縣市首長也聯合發聲明支持，今天國民黨總統參選人侯友宜剛好到新竹跑行程，不過，明明與韓國瑜同場卻未同框。侯友宜解釋，「你看，他現在不是還在喊我嗎？還是在支持我啊」，強調兩人根本都沒有問題，大家都會看到我們團結力量一起往前邁進。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜今天早上出席「侯友宜、立委參選人徐欣瑩及林思銘聯合競選總部成立造勢大會」，國民黨主席朱立倫、侯友宜、韓國瑜都到場支持力挺，韓國瑜日前表態支持「全民調」，在此場合韓國瑜卻未和侯友宜同框，引發討論。
對此，侯友宜受訪時解釋，跟韓國瑜其實都認識很多的朋友，更直言，「你看，他現在不是還在喊我嗎？還是在支持我啊，我們根本都沒有問題啊」，就像自己跟林思銘、徐欣瑩一樣，有共同的理念跟想法，都是團結在一起，所以請大家都會看到我們團結力量一起往前邁進。
至於竹竹苗縣市首長也聯合發聲明也都挺「全民調」，今天行程是否會比較尷尬？侯友宜則強調，自己一路走來跟新竹縣長楊文科、林思銘都站在一起，今天來了一萬多人，滿滿都是支持兩位立委，支持侯友宜的新竹縣市的人民，「我們看見人民的聲音，我們會團結在一起完成政黨輪替」。