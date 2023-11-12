2023秋冬必備鞋款！長短靴均一價1111元 樂福鞋殺破半價
天氣漸漸轉涼，秋冬穿搭必備靴子，搭配起來不僅顯瘦，還可以讓全身比例更好看，不管是搭配短裙、短褲還是洋裝，都很適合，呈現出時尚帥氣、可愛氣質的多變風格。Grace Gift近期推出秋冬新品，與唐葳、小貓 RUI、紀卜心、薛妞妞等知名KOL合作，打造獨家鞋款。
實習記者曾郁淇／綜合報導
Grace Gift首次在敦南概念店内，推出迷你店中店「Y2K手機串珍鍊限定店」，即日起到11月30日期間，到敦南概念店消費滿千，可獲得客製化的串珠鍊DIY教學課程。
此外，《美少女戰士 》粉絲別錯過，慶祝《美少女戰士 》30周年之際，Grace Gift攜手《美戰》在12月1日曝光發售Sailor Moon Crystal Collection 的耶誕限定的聖誕禮盒，即日起開放預購。
Grace Gift即日起至11月13日期間，祭出人氣靴款均一價1111元，全站熱銷瑪莉珍鞋、樂福鞋、短靴、長靴等款式4.5折；人氣KOL風格系列也首次下殺全面7.9折，哈利波特系列經典鞋包免千元。
另一女鞋品牌D+AF即起開跑「雙11瘋搶5折起」活動，指定鞋款即起至11月13日全館5折起，包含經典款式樂福鞋、短靴、高跟瘦瘦靴、長靴等。