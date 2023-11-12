「禁止選舉」告示限定30分鐘 謝子涵遭卡轟楊瓊瓔「副市長餘威」
民進黨台中市第三選區立委參選人謝子涵昨日前往「神岡文化季」，未料卻發現外頭有告示寫道「禁止任何選舉及助選宣傳入場」，但半小時後便取下，她質疑其他選區非藍營參選人都可自由進出市府活動，唯獨第三選區不行，顯然不是市長盧秀燕的意思，批評是「副市長」楊瓊瓔的餘威。
記者陳威叡／台北報導
謝子涵於臉書貼出照片，說明自己昨日晚間8時20分出席市府舉辦「神岡文化季」，未料卻發現外頭有告示寫道「禁止任何選舉及助選宣傳入場」，為了不為難現場工作人員，便離開去跑別的行程。
未料謝子涵接到現場鄉親們的電話，關心為何沒有到場拜票，自己說明原委後，對方則稱該告示牌子已經拆掉「人家就是在卡妳啦！」
謝子涵表示，其他選區非現任國民黨立委參選人，可以自由進出市府活動，還跟市長盧秀燕合照，也有參選人借用社區活動中心，甚至借用公園辦造勢活動，都沒有被市府刁難。
謝子涵表示，反觀唯獨第三選區不行、只有潭雅神后不行，不是行政不中立，而是「楊瓊瓔不想看到謝子涵出現！」而潭雅神后獨有的行政不中立，顯然不是盧秀燕的意思，而是楊瓊瓔「副市長的餘威」。
最後謝子涵說，感謝昨晚致電的鄉親，她隨即又回到現場，站在門口向散場的鄉親道晚安，「明天，我會繼續努力！」