累了嗎！賴清德競總演講頻口誤　二度將南投講成台南

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在檯面上4位總統選人中，賴清德也是台語最流暢、演講極少吃螺絲的一位，他深諳自身優勢，在中南部基層造勢場合，幾乎全程使用台語演講，風靡不少中高年齡層選民。
賴清德中彰投競選總部於今（12）日先後成立，上午在南投縣立體育場的第一場湧進5千多人，立委蔡培慧陪賴清德大進場時，感受到群眾熱情，在台上一度激動得淚流不止。
賴清德演說時從大嫂是南投人、感謝南投女兒為賴家孝順持家，帶入自己與南投的連結，接著提到921大地震、市長任內的台南大地震、總統蔡英文執政的新冠疫情，稱讚南投人團結勇敢，為台灣人建立面對重大挑戰時的典範。
賴清德提起日前蔡英文來視察的鐵路集集線，表示串連高鐵彰化站的台鐵田中支線將於2029年完工，未來不僅回家的路不再漫長、還能吸引更多的觀光客來「台南」。
首度發現自己口誤，賴清德企圖不著痕跡修正，緊接著說「將帶給南投更多商機」。接下來突然切換聲道，改以國語發表政見、宣揚政績。他提到南投縣國民黨立委馬文君近來的爭議行徑，指馬文君在潛艦事件後，仍不斷杯葛國防預算，「她沒有搜索、沒有收斂，還想凍結預算，完全沒有看在這裡、看在眼裡」，連續口誤2次。
此時賴清德講話越來越卡，他呼籲支持年輕有為的新人蔡銘軒、真正會做事的立委蔡培慧，並指蔡培慧短短時間幫南投解決各項問題，還爭取一百多億前瞻預算「提昇台南、南投的建設」。
演講快結束時，賴清德呼籲支持者選對的人走對的路、讓台灣繼續進步，發生第5次口誤。他表示距離投票剩60幾天，請大家站出來關心南投未來的發展，「站在對的人、站在對的路」讓南投越來越進步。
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