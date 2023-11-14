丹麥麵包竟跟丹麥人無關！層次分明原因曝 和可頌「2點」大不同
在麵包店常能買到「丹麥麵包」，事實上，丹麥麵包並非由丹麥人發明，在丹麥語裡丹麥麵包稱為「Wienerbrod」，意思是「Viennese Bread，維也納麵包」，也就是說，丹麥麵包作法其實應該算是發源自奧地利的維也納。據說遠在1850年時，丹麥的麵包師集體罷工，於是遠從維也納聘請麵包師傅來應急，即便他們做出的麵包跟丹麥當地的作法不同，但是到罷工結束之後，民眾也喜歡上這種麵包，且融合在地之後，這種有著酥皮的「丹麥麵包」開始傳遍世界。
記者葉盛耀/綜合報導
而為什麼麵包上會有層次分明的酥皮？是因為在揉製麵團時會抹上一層奶油，再加上有如摺棉被那樣不斷折疊出多層次，經炙烤後就形成酥皮。位在台北漢來飯店一樓的「日日烘焙點心坊」，就有一款「焦糖鹽之花」，做法就是屬於丹麥麵包，主廚李振銘師提到，「此款麵包的麵團以四折兩次的摺疊手法。能呈現鬆脆而密實的口感」
何為「四摺二次」？原來，做丹麥麵糰大多會採用兩種方式，即「三摺三」與「四摺二」，前者是指三摺三次，將會有27層，以數理計算方式來說則是3x3x3=27，通常麵包口感輕盈蓬鬆；而後者為四摺二次，將有16層，即4x4=16，通常口感較為鬆脆而密實，但是也被形容說比較能吃出奶油的香氣。
另外再談到與丹麥麵包做法雷同的可頌，雖然各家配方皆有不同，但要統整歸類並分出差別的話，丹麥麵包比起可頌還會另外加入雞蛋，且因為丹麥麵包歸類為「甜麵包」，因此糖的成分會比較高一點。丹麥麵包與可頌的相同點，則是都加有奶油，即便有較高熱量，可是同樣噴香誘人，總讓人不斷一口接一口。