別點進去！Booking訂房「跳恐怖1訊息」　達人警告：近期最強詐騙

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所幸，當事讀者警覺性高，沒有掉入陷阱，旅館在一小時內也發現該起詐騙事件，並向所有訂房者發送警告。
林氏璧查證後發現，這類詐騙手法早在今年2月就曾有報導，隨後多次發生，甚至在9月曾上過新聞。此詐騙手法的資料外洩源於飯店端，駭客入侵飯店帳號進入訂房平台與客戶進行通訊，更有網友這是近期「最強的信用卡詐騙」手法，因為對方直接透過訂房平台APP以旅館的名義發送給消費者，甚至聲稱未在24小時內驗證訂房即會取消，導致許多旅客因擔心被取消而受騙。
Booking官方過去也曾發布聲明，表示近來網路犯罪者針對合作夥伴的攻擊有所增加，這並非單獨針對Booking的事件，而是大多數電子商務平台都會面臨的問題。Booking表示網站本身並沒有受到任何駭客入侵的情形，但部分旅宿合作夥伴方受到釣魚郵件的攻擊，而影響部分消費者。
林氏璧認為，Booking目前受到的詐騙通報數最多，其他網站也有類似狀況。據報導，根據刑事局165統計，從2023年初至今年9月，旅遊網站遭詐騙通報以及諮詢件數，Booking已超過百件，Agoda也有30件，Trivago跟雄獅則各有20件。
林氏璧最後也提到，日本媒體也有報導，全球最大住宿網站「Booking.com」系統被濫用，導致日本國內的酒店等住宿設施的電腦終端遭到駭客攻擊，從今年5月以來，接連發生預訂客戶的信用卡資訊被盜用。至少有68個設施公開了這一被害情況，位在荷蘭的Booking總公司也證實這件事，從去年11月就在歐洲出現，現在已經擴散到全球範圍，被害金額以及件數還未估算出來。
不少旅客看完此案例後，也紛紛在留言區提醒「最近各大社團都一直聽到相關分享，大家記得第一時間找飯店官方確認」、「收到+1，不過太晚看到訊息，飯店方已經傳訊息過來說不要理，有時候太晚看訊息也是有好處」。