胡瓜送楊繡惠喬遷大紅包！「陳美鳳、藍心湄沒來」被父親點名了
58歲藝人楊繡惠近日買下三重9千萬新房，並舉辦入厝趴，綜藝大哥胡瓜不僅親自蒞臨，還包了大包紅包，讓她感恩表示「從現在起瓜哥有需要小的我義不容辭，我有恩必報。」此外，楊繡惠也提到，爸爸主動點名藍心湄及陳美鳳怎麼沒來，她只好坦承兩人工作忙，對此，藍心湄也在貼文下回應了。
記者薛羽彤／綜合報導
楊繡惠的爸爸是「喜劇界泰斗」阿西（楊坤灶），父女感情深厚，日前她舉辦入厝趴，有眾多藝人到場祝賀，連綜藝大哥胡瓜也在其中，楊繡惠特地發文感謝，「從現在起瓜哥有需要小的我義不容辭，我有恩必報，有仇就忘了」、「謝謝瓜哥特地來看爸爸，還有收到瓜哥大紅包，我說我沒有收禮，瓜哥說那就收我的就好。」
此外，楊繡惠再度發文透露，眾多藝人到場祝賀，卻不見兩大天后藍心湄及陳美鳳，讓楊繡惠父親不禁點名兩位，楊繡惠回覆爸爸兩人工作忙，此舉卻讓網友不解，「本來就不同掛的，何必如此」、「為何要這樣點名？」、「好巧，他們是好朋友，一起沒空呀？」楊繡惠也更新貼文解釋道：「爸爸很少點名，可見爸爸很喜歡她們，我跟爸說心湄姐說月底要玩！」藍心湄也親自回應「爸爸識貨。」消除眾人的猜忌。
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