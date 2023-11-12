Albee被男友要求扮演《寶可夢》！床上脫口4個字 興致全沒了
女星Albee（范乙霏）經常在節目上大方分享感情生活，就連性經驗都能侃侃而談，廣受觀眾喜愛。近日，Albee就在節目上透露，他和某任男友辦事時，對方突然想玩角色扮演，而且還是日本動漫的寶可夢，這讓Albee相當錯愕，硬擠出一句「皮卡皮卡」回應後，她瞬間興致全消，爆笑的故事讓大家笑到不行。
記者詹鎰睿／綜合報導
Albee在節目《11點熱吵店》中提到，一般在床事方面的角色扮演，通常會護士、空姐之類，怎料，某任男友竟要她來玩玩看神奇寶貝（寶可夢前身），正當Albee還沒反應過來，對方直接開始了，「種子種子（妙蛙種子叫聲）」、「傑尼傑尼（傑尼龜叫聲）」。
這讓Albee瞬間覺得很尷尬，「我就想說真的嗎？要這樣搞嗎？不行！他都這樣了，我一定要回應他。」於是硬擠出一句「皮卡皮卡！（皮卡丘叫聲）」之後，Albee瞬間冷掉，所有興致全消，「我好像真的不行，我突然間完全沒辦法了！」沈玉琳邊笑邊調侃，其實Albee最會模仿的是蔡閨，嚇得Albee立刻駁回，「在床上這樣，我真的會生氣耶！」逗得現場哈哈大笑。
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