冰島震不停！地面現裂痕「火山恐一兩天內噴發」　4千人小鎮急撤

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格林達維克位於冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）西南約40公里處，鄰近瓦特森基（Svartsengi）地熱發電廠，以及一個淡水水庫。該電廠是雷克雅內斯半島3萬名居民的主要電力和水源。
冰島民間保護暨急難管理署（Civil Protection and Emergency Management）負責人芮尼森（Vidir Reynisson）表示「岩漿現在在非常淺的深度，我們因此預期最短幾小時內，至少幾天之內就會噴發。」
最有可能的情況是格林達維克附近的地面出現裂縫。芮尼森表示，「我們有一個大約15公里長的裂縫，在這個裂縫的任何地方，都可以看到火山噴發。」芮尼森不排除發生海底噴發的可能性，若是這樣，可能會產生大量灰雲。
從10月下旬開始，法格拉達爾火山地區發生超過2萬次地震。岩漿侵入引起一次又一次的地震及地面隆起，已經對格林達維克及其周邊地區的道路和建築物造成了破壞。
格林達維克附近的觀光勝地藍湖溫泉（Blue Lagoon），是十分受到觀光客喜愛的旅遊目的地，也在本週進行預防性關閉。另外社群網路還瘋傳格林達維克高爾夫球場草皮出現大裂痕的照片。
冰島是世界中地理環境上最活躍的地區之一，擁有約30個活火山點。自2021年以來，雷克雅內斯半島發生過3次火山爆發，分別為2021年3月、2022年8月及2023年7月。但這3次都未發生在基礎設施或人口稠密的地區。