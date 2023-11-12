小S對家人坦承《此時此刻》有激烈床戲！婆婆嗨回：尺度越大越好
藝人小S（徐熙娣）自從2017年拍攝電影《吃吃的愛》後，睽違6年再度參與影視作品《此時此刻》的演出，她透露，因為《此時此刻》的角色尺度較大，在接戲之前有先跟家人討論過，沒想到婆婆得知後還大力支持，並笑說「尺度越大越好。」而為了融入角色，小S還特別跟老公提出，想在12天的拍攝期間外出住飯店，而老公也一口答應全力支持。
記者詹鎰睿／綜合報導
由小S主持的《小姐不熙娣》日前邀請到新戲《此時此刻》的演員修杰楷、林柏宏及劉俊謙登上節目，他們透露，其實在戲劇正式上線前都會收到一組密碼，可以搶先觀看所有集數，卻讓同樣身為該劇演員的小S相當驚訝，因為她不僅沒聽說過此事，更再得知幾乎所有演員都看過後，氣得直呼：「憑什麼這樣排擠我？！」
小S下秒還說，是不是覺得她「不是真正的演員」，所以才會不給她密碼，甚至一度向場外串流平台的工作人員喊話：「為什麼只有我沒收到！」瞬間逗笑全場。
在節目上，小S更化身「徐導」讓修杰楷、林柏宏及劉俊謙隨機抽題挑戰即興演出，修杰楷抽到的題目為「迷戀的愛」，沒想到小S竟要他演出迷戀不吸地團Sabrina的「腋下」及「膝蓋」，讓修杰楷尷尬不已，但最終還是敬業的將荒謬劇情完整呈現。
不僅如此，當輪到林柏宏時，還因為不小心將派翠克叫成導演，瞬間讓小S暴怒：「你剛剛叫誰導演？」嚇得林柏宏立刻道歉，還緊張到差點下跪，場面相當爆笑。
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