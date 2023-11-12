超越BLACKPINK！Coldplay演唱會場內外擠84000人　82分鐘完成疏運

小S對家人坦承《此時此刻》有激烈床戲！婆婆嗨回：尺度越大越好

▲小S（右）向家人們坦承，在《此時此刻》中與吳慷仁（左）有激烈床戲，結果婆婆全力支持，還要小S尺度越大越好。（圖／Netflix提供）
▲小S（右）向家人們坦承，在《此時此刻》中與吳慷仁（左）有激烈床戲，結果婆婆全力支持，還要小S尺度越大越好。（圖／Netflix提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）自從2017年拍攝電影《吃吃的愛》後，睽違6年再度參與影視作品《此時此刻》的演出，她透露，因為《此時此刻》的角色尺度較大，在接戲之前有先跟家人討論過，沒想到婆婆得知後還大力支持，並笑說「尺度越大越好。」而為了融入角色，小S還特別跟老公提出，想在12天的拍攝期間外出住飯店，而老公也一口答應全力支持。  

我是廣告 請繼續往下閱讀
由小S主持的《小姐不熙娣》日前邀請到新戲《此時此刻》的演員修杰楷、林柏宏及劉俊謙登上節目，他們透露，其實在戲劇正式上線前都會收到一組密碼，可以搶先觀看所有集數，卻讓同樣身為該劇演員的小S相當驚訝，因為她不僅沒聽說過此事，更再得知幾乎所有演員都看過後，氣得直呼：「憑什麼這樣排擠我？！」

▲小姐不熙娣1112。（圖／東森綜合台提供）
▲小S化身徐導要求修杰楷演戲，畫面超級爆笑。（圖／東森綜合台提供）
小S下秒還說，是不是覺得她「不是真正的演員」，所以才會不給她密碼，甚至一度向場外串流平台的工作人員喊話：「為什麼只有我沒收到！」瞬間逗笑全場。 　　

在節目上，小S更化身「徐導」讓修杰楷、林柏宏及劉俊謙隨機抽題挑戰即興演出，修杰楷抽到的題目為「迷戀的愛」，沒想到小S竟要他演出迷戀不吸地團Sabrina的「腋下」及「膝蓋」，讓修杰楷尷尬不已，但最終還是敬業的將荒謬劇情完整呈現。

不僅如此，當輪到林柏宏時，還因為不小心將派翠克叫成導演，瞬間讓小S暴怒：「你剛剛叫誰導演？」嚇得林柏宏立刻道歉，還緊張到差點下跪，場面相當爆笑。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

▲小姐不熙娣1112。（圖／東森綜合台提供）
▲林柏宏不小心叫錯導演，讓小S當場暴怒。（圖／東森綜合台提供）

小S《此時此刻》激情滾床吳慷仁！大S反應曝光　自揭婆婆9字評價

《此時此刻》5看點！小S床戰吳慷仁直逼謎片　林熙蕾演出原因曝光

影音／林心如看《此時此刻》小S床戲超剉！考慮霍建華感受不敢演

徐媽媽質疑《此時此刻》沒有女兒　小S：她看成《牛車來去》

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞