▲4類腸胃癌患者適用　健保12月給付「十二指腸支架系統」

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健保署表示，為提升癌症治療品質，促進病患生活品質獲得改善，自110年12月針對大腸癌伴隨嚴重阻塞症狀且無法進行手術治療之大腸金屬支架納入健保給付。估一年約有242位病友受惠，挹注健保預算約1,079萬點。
4類晚期癌症患者適用健保署醫審及藥材組科長張淑雅表示，十二指腸支架系統適用範圍包含胃癌、膽囊癌、胰臟癌、十二指腸癌第三至四期患者適用。透過十二指腸支架系統撐開管徑，讓病人維持由口進食、獲得身體營養及改善生活品質。以往當患者採取鼻胃管、胃造廔口皆無效，就須自掏腰包使用支架，自費費用介於6至8萬元之間，平均價格6.2萬元，此次核定給付4.4589萬點。
胃癌
膽囊癌
胰臟癌
十二指腸
此案經112年9月份全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（特材部分）討論，自112年12月1日起將十二指腸支架系統納入健保給付範圍。健保署特別感謝台灣消化系醫學會及台灣消化系內視鏡醫學會提供專業意見及協助，共同為提升病人醫療安全及醫療照護品質而努力，提供醫師及病患以外科手術開刀腸胃繞道或腸造廔手術之外的選擇。此外，健保署也感謝所有供貨廠商願意配合共同提升國內醫療照護品質的目標。
健保署署長石崇良表示，先進癌症治療多元且昂貴，健保在確保國民基本醫療需求之餘，在健保財務可負擔下，未來將持續引進具有臨床實證且臨床治療必要的新醫療科技，以減輕民眾經濟負擔，並增進醫療價值與民眾健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59864
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