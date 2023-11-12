陳昊森被爆戀上魏如萱！罕曝「35歲前結婚生子」 認愛有但書
陳昊森近日推出專輯《Almost Human》，今（12）日在台北信義區舉行簽唱會，日前與金曲歌后魏如萱傳出緋聞的他，已澄清目前是單身，但他也表示，其實一直都有結婚生子的目標，且希望能在35歲前達成，戀愛一定會宣布，只不過一個但書。
記者吳雨婕／台北報導
陳昊森坦言其實會擔心簽唱會沒有人，甚至發片後一直都處於很焦慮的狀態，「這幾天都睡很少，真的滿擔心，因為要用聲音唱歌給大家聽，最擔心在唱的時候破音。」昨天他已經在南部進行簽唱，他提到看到歌迷眼眶泛淚表示，為了他的專輯等了很久，讓他真心覺得自己真的有在做有意義的事情。
陳昊森在《光開門就很忙了》中與周興哲一來一往互嗆，展現好交情，陳昊森笑說：「他用英文跟我說『從今天開始，我們就是很好的兄弟』，讓我非常感謝他。」而周興哲如今不僅是人夫還是人父，陳昊森被問到有沒有因此受到刺激，他直言：「有欸，我其實很想要有家庭，當爸不是一件沒想過的事情，他在跟趙岱新結婚有孩子的時候，他們孩子剛出生我不敢抱。」接著表示，結婚生子目標，希望能在35歲前達成，戀愛也會勇敢宣布，不過有但書，「我覺得宣布的話，要給對方舒服，不希望讓對方覺得不尊重，就算交女朋友，我也不希望女友被冠上『陳昊森的女朋友』，人家有名有姓。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁