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中職冬季聯盟將於11/25日開打！平日憑發票免費看　完整賽程出爐

▲中職冬季聯盟平日憑發票免費看，完整賽程出爐。（中職提供）
▲中職冬季聯盟平日憑發票免費看，完整賽程出爐。（中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

2023亞洲冬季棒球聯盟將於11月25日展開，受到疫情影響中斷3年，今年再度復辦，讓球迷在冬季一樣有熱血賽事可以觀看。11月25日晚間將在台中洲際球場舉行開幕儀式，並由日職白隊與地主中華職棒交戰，中華職棒地主假日場次均有安排應援團加入同樂。今年共6支隊伍相互較勁，分別在台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場及台南市棒球場都能看到冬季聯盟賽事，冬季聯盟賽事平日憑5張發票免費入場、假日預售票240元，門票也將在11月13日中午12:00在ibon售票系統開賣，邀請球迷朋友踴躍進場觀賽。

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今年冬季聯盟由中華職棒主辦，教育部體育署大力支持並擔任指導單位，將從11月25日進行至12月17日，由中華職棒、中華隊、台鋼雄鷹、日職白隊、日職紅隊、日本社會人隊，展開為期4週23天的比賽日程，每隊各打17場比賽，加上排名賽與季後賽，總計56場賽事，11月25日開幕第一天兩地開打，午間賽事兵分兩路，斗六球場賽事由中華隊交手日職白隊，另一地在台中洲際球場則由台鋼雄鷹迎戰日本社會人隊；晚間賽事同樣在洲際球場進行，賽前將舉行開幕儀式，由日職白隊與地主中華職棒交戰。


冬季聯盟再度回歸，聯盟將推出各式球場活動，週末也將有應援團女孩，加入地主中華職棒之假日賽事為選手應援，今年冬盟賽事週一至週五憑發票可免費入場，聯盟號召球迷進場為喜愛球隊、球員加油外，同時也邀請大家準備五張發票做公益，將熱血的棒球精神傳遞給弱勢團體。


現場售票部分，週六、日300元；四強賽350元，季軍賽和冠軍賽400元，另外推出預售冬盟限定全季套票888元，可觀賞全部場次，套票僅能在11月24日晚上23:59前完成購買。預售票將於11月13日中午12:00開賣，至比賽前一天晚上23:59都能購買，只要在ibon售票系統購買預售票還可享現場票價之八折優惠，歡迎球迷朋友踴躍購票。


今年的冬天有棒球的陪伴，聯盟誠摯邀請全國球迷朋友進場支持冬盟，欣賞精彩的冬季賽事，一起分享所有球員為了夢想而全力以赴的挫折與喜悅。冬盟期間將轉播一日兩戰之場地賽事，歡迎大家鎖定ELEVEN體育家族的有線電視及Twitch頻道、DAZN OTT、CPBL TV關注冬盟賽事，為喜愛的球隊加油！


2023亞洲冬季棒球聯盟賽程表

星期一

 星期二

 星期三

 星期四

 星期五

 星期六

 星期日
11/20

 11/21

 11/22

 11/23

 11/24

 11/25

 11/26





1 ● 中華隊@日職紅隊 (斗)

2－台鋼雄鷹@日本社會人 (洲)

3※日職白隊@中華職棒 (洲)

 4 ● 日本社會人@日職白隊 (斗)

5－中華隊@台鋼雄鷹 (洲)

6※日職紅隊@中華職棒 (洲)
11/27

 11/28

 11/29

 11/30

 12/1

 12/2

 12/3
7－中華隊@日本社會人 (南)

8※日職白隊@台鋼雄鷹 (南)

 9－台鋼雄鷹@日職紅隊 (南)

10※中華職棒@中華隊 (南)

 11-日本社會人@中華職棒(斗)

12※日職紅隊@日職白隊(斗)

 13 ● 日本社會人@台鋼雄鷹 (南)

14－中華職棒@日職白隊 (斗)

15※日職紅隊@中華隊 (斗)

 16 ● 中華隊@台鋼雄鷹 (南)

17-日職白隊@日本社會人(斗)

18※中華職棒@日職紅隊 (斗)

 19 ● 日職紅隊@日本社會人 (南)

20- 日職白隊@中華隊 (斗)

21※台鋼雄鷹@中華職棒 (斗)

 22 ● 日職白隊@台鋼雄鷹 (南)

23－中華隊@日職紅隊 (斗)

24※日本社會人@中華職棒 (斗)
12/4

 12/5

 12/6

 12/7

 12/8

 12/9

 12/10
25－中華隊@日職白隊 (南)

26※台鋼雄鷹@日本社會人 (南)

 27－日職紅隊@中華職棒 (南)

28※台鋼雄鷹@中華隊 (南)

 29-日本社會人@日職紅隊 (斗)

30※日職白隊@中華職棒 (斗)

 31 ● 日本社會人@中華隊 (南)

32－中華職棒@台鋼雄鷹(斗)

33※日職白隊@日職紅隊 (斗)

 34● 台鋼雄鷹@日職白隊 (南)

35－中華隊@中華職棒 (斗)

36※日職紅隊@日本社會人 (斗)

 37● 日職紅隊@台鋼雄鷹 (南)

38－日職白隊@中華隊 (斗)

39※中華職棒@日本社會人 (斗)

 40－中華職棒@日職白隊 (斗)

41※日職紅隊@中華隊 (斗)

42※日本社會人@台鋼雄鷹 (南)
12/11

 12/12

 12/13

 12/14

 12/15

 12/16

 12/17
43-日本社會人@日職白隊 (南) 44※中華隊@台鋼雄鷹 (南)

 45－台鋼雄鷹@日職紅隊 (南)

46※中華職棒@中華隊 (南)

 47-日職白隊@日本社會人 (斗)

48※中華職棒@日職紅隊 (斗)

 49 ● 中華隊@日本社會人 (南)

50－日職紅隊@日職白隊(斗)

51※台鋼雄鷹@中華職棒 (斗)

 5-6名排名賽 (斗)

18:05 第6名@第5名

 四強賽 (斗)

12:05第3名@第2名 - (A)

18:05第4名@第1名 - (B)

 季軍賽 (斗)

12:05 (A)敗VS. (B)敗

冠軍賽 (斗)

18:05 (A)勝VS. (B)勝
  • 賽程：賽期11/25-12/17。6隊51場比賽，各隊出賽17場、對戰3-4場不等。合計4週23天比賽日程。賽程無休息日（球隊有，最多6連戰-各隊２次）
  • 場地：(洲)=台中洲際；(斗)=雲林斗六棒球場；(南)=台南市棒球場。
  • 同一球場1日2場比賽⇨午場賽事(-)=12:05，晚場賽事(※)=18:05。
同一球場1日1場比賽(●)=13:05（12/10台南No.42除外）

  • 說明：
一、例行賽、排名賽及四強賽採9局制，平手不延長。冠軍賽平手得延長且無局數限制。

二、例行賽依勝率決定名次，勝率相同時依對戰勝敗（多勝者贏）、對戰失分率（率低者贏）、例行賽失分率（率低者贏）、例行賽得分（多者贏）等次序比較決定名次。

三、複賽與決賽：5-6名排名賽—由例行賽排名第6名對第5名；1-4名排名賽—第3名對第2名、第4名對第1名，敗者爭奪季軍、勝者爭奪冠軍。

四、季軍賽及冠軍賽以例行賽排名較高者為後攻球隊。


2023年亞洲冬季棒球聯盟票價表


 現場票

 預售票
週六、日

 300元

 240元
四強賽

 350元

 280元
季軍冠軍賽

 400元

 320元
全季套票可觀賞售票全部場次(含四強賽及季軍冠軍賽)

 888元(預售限定，開打後即無販售，票券售出(若比賽因雨取消)亦不可要求退票)
  1. 單一票價，無對號入座，僅開放內野。
  2. 65歲以上長者、115公分以下兒童及持身心優惠證件者免費入場。
  3. 全季套票僅可在預售時購買，冬季聯盟開打後即停止預

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