中職冬季聯盟將於11/25日開打！平日憑發票免費看　完整賽程出爐

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今年冬季聯盟由中華職棒主辦，教育部體育署大力支持並擔任指導單位，將從11月25日進行至12月17日，由中華職棒、中華隊、台鋼雄鷹、日職白隊、日職紅隊、日本社會人隊，展開為期4週23天的比賽日程，每隊各打17場比賽，加上排名賽與季後賽，總計56場賽事，11月25日開幕第一天兩地開打，午間賽事兵分兩路，斗六球場賽事由中華隊交手日職白隊，另一地在台中洲際球場則由台鋼雄鷹迎戰日本社會人隊；晚間賽事同樣在洲際球場進行，賽前將舉行開幕儀式，由日職白隊與地主中華職棒交戰。
冬季聯盟再度回歸，聯盟將推出各式球場活動，週末也將有應援團女孩，加入地主中華職棒之假日賽事為選手應援，今年冬盟賽事週一至週五憑發票可免費入場，聯盟號召球迷進場為喜愛球隊、球員加油外，同時也邀請大家準備五張發票做公益，將熱血的棒球精神傳遞給弱勢團體。
現場售票部分，週六、日300元；四強賽350元，季軍賽和冠軍賽400元，另外推出預售冬盟限定全季套票888元，可觀賞全部場次，套票僅能在11月24日晚上23:59前完成購買。預售票將於11月13日中午12:00開賣，至比賽前一天晚上23:59都能購買，只要在ibon售票系統購買預售票還可享現場票價之八折優惠，歡迎球迷朋友踴躍購票。
今年的冬天有棒球的陪伴，聯盟誠摯邀請全國球迷朋友進場支持冬盟，欣賞精彩的冬季賽事，一起分享所有球員為了夢想而全力以赴的挫折與喜悅。冬盟期間將轉播一日兩戰之場地賽事，歡迎大家鎖定ELEVEN體育家族的有線電視及Twitch頻道、DAZN OTT、CPBL TV關注冬盟賽事，為喜愛的球隊加油！
2023亞洲冬季棒球聯盟賽程表
| 星期一
| 星期二
| 星期三
| 星期四
| 星期五
| 星期六
| 星期日
| 11/20
| 11/21
| 11/22
| 11/23
| 11/24
| 11/25
| 11/26
|
|
|
|
|
| 1 ● 中華隊@日職紅隊 (斗)
2－台鋼雄鷹@日本社會人 (洲)
3※日職白隊@中華職棒 (洲)
| 4 ● 日本社會人@日職白隊 (斗)
5－中華隊@台鋼雄鷹 (洲)
6※日職紅隊@中華職棒 (洲)
| 11/27
| 11/28
| 11/29
| 11/30
| 12/1
| 12/2
| 12/3
| 7－中華隊@日本社會人 (南)
8※日職白隊@台鋼雄鷹 (南)
| 9－台鋼雄鷹@日職紅隊 (南)
10※中華職棒@中華隊 (南)
| 11-日本社會人@中華職棒(斗)
12※日職紅隊@日職白隊(斗)
| 13 ● 日本社會人@台鋼雄鷹 (南)
14－中華職棒@日職白隊 (斗)
15※日職紅隊@中華隊 (斗)
| 16 ● 中華隊@台鋼雄鷹 (南)
17-日職白隊@日本社會人(斗)
18※中華職棒@日職紅隊 (斗)
| 19 ● 日職紅隊@日本社會人 (南)
20- 日職白隊@中華隊 (斗)
21※台鋼雄鷹@中華職棒 (斗)
| 22 ● 日職白隊@台鋼雄鷹 (南)
23－中華隊@日職紅隊 (斗)
24※日本社會人@中華職棒 (斗)
| 12/4
| 12/5
| 12/6
| 12/7
| 12/8
| 12/9
| 12/10
| 25－中華隊@日職白隊 (南)
26※台鋼雄鷹@日本社會人 (南)
| 27－日職紅隊@中華職棒 (南)
28※台鋼雄鷹@中華隊 (南)
| 29-日本社會人@日職紅隊 (斗)
30※日職白隊@中華職棒 (斗)
| 31 ● 日本社會人@中華隊 (南)
32－中華職棒@台鋼雄鷹(斗)
33※日職白隊@日職紅隊 (斗)
| 34● 台鋼雄鷹@日職白隊 (南)
35－中華隊@中華職棒 (斗)
36※日職紅隊@日本社會人 (斗)
| 37● 日職紅隊@台鋼雄鷹 (南)
38－日職白隊@中華隊 (斗)
39※中華職棒@日本社會人 (斗)
| 40－中華職棒@日職白隊 (斗)
41※日職紅隊@中華隊 (斗)
42※日本社會人@台鋼雄鷹 (南)
| 12/11
| 12/12
| 12/13
| 12/14
| 12/15
| 12/16
| 12/17
| 43-日本社會人@日職白隊 (南) 44※中華隊@台鋼雄鷹 (南)
| 45－台鋼雄鷹@日職紅隊 (南)
46※中華職棒@中華隊 (南)
| 47-日職白隊@日本社會人 (斗)
48※中華職棒@日職紅隊 (斗)
| 49 ● 中華隊@日本社會人 (南)
50－日職紅隊@日職白隊(斗)
51※台鋼雄鷹@中華職棒 (斗)
| 5-6名排名賽 (斗)
18:05 第6名@第5名
| 四強賽 (斗)
12:05第3名@第2名 - (A)
18:05第4名@第1名 - (B)
| 季軍賽 (斗)
12:05 (A)敗VS. (B)敗
冠軍賽 (斗)
18:05 (A)勝VS. (B)勝
- 賽程：賽期11/25-12/17。6隊51場比賽，各隊出賽17場、對戰3-4場不等。合計4週23天比賽日程。賽程無休息日（球隊有，最多6連戰-各隊２次）
- 場地：(洲)=台中洲際；(斗)=雲林斗六棒球場；(南)=台南市棒球場。
- 同一球場1日2場比賽⇨午場賽事(-)=12:05，晚場賽事(※)=18:05。
- 說明：
二、例行賽依勝率決定名次，勝率相同時依對戰勝敗（多勝者贏）、對戰失分率（率低者贏）、例行賽失分率（率低者贏）、例行賽得分（多者贏）等次序比較決定名次。
三、複賽與決賽：5-6名排名賽—由例行賽排名第6名對第5名；1-4名排名賽—第3名對第2名、第4名對第1名，敗者爭奪季軍、勝者爭奪冠軍。
四、季軍賽及冠軍賽以例行賽排名較高者為後攻球隊。
2023年亞洲冬季棒球聯盟票價表
|
| 現場票
| 預售票
| 週六、日
| 300元
| 240元
| 四強賽
| 350元
| 280元
| 季軍冠軍賽
| 400元
| 320元
| 全季套票可觀賞售票全部場次(含四強賽及季軍冠軍賽)
| 888元(預售限定，開打後即無販售，票券售出(若比賽因雨取消)亦不可要求退票)
- 單一票價，無對號入座，僅開放內野。
- 65歲以上長者、115公分以下兒童及持身心優惠證件者免費入場。
- 全季套票僅可在預售時購買，冬季聯盟開打後即停止預