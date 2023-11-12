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觀光客瘋狂投食！野狼發胖變成「哈士奇」　專家感嘆：好心做壞事

▲在中國大陸青海省的可可西里國家自然保護區中，有一隻野狼的體型竟圓潤得跟哈士奇一樣，可愛的模樣也讓牠在網路上爆紅。（圖／取自微博）
▲在中國大陸青海省的可可西里國家自然保護區中，有一隻野狼的體型竟圓潤得跟哈士奇一樣，可愛的模樣也讓牠在網路上爆紅。（圖／取自微博）

記者潘毅／綜合報導

人類不該過度干預野生動物的生存習性！日前在中國大陸青海省的可可西里國家自然保護區中，有一隻野狼的體型竟圓潤得跟哈士奇一樣，可愛的模樣也讓牠在網路上爆紅，讓更多的觀光客前往朝聖向牠投食，對此，動物專家也感嘆「民眾不該好心做壞事」。

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綜合陸媒報導，這支可可西里的「哈士奇」野狼，自從被拍下影片後，就成為保護區中的動物明星，不少觀光客甚至是特地驅車前往，想要親眼見證這支胖得可愛的狼。而大量的人類現身當地，也讓野狼們開始養成在車輛旁賴著不走，向人搖尾巴、撒嬌討食的習慣。

▲一般野狼的體型（上圖）及可可西里的「哈士奇」野狼（下圖）的圓潤身形對比。（圖／取自微博）
▲一般野狼的體型（上圖）及可可西里的「哈士奇」野狼（下圖）的圓潤身形對比。（圖／取自微博）
其實在青海野外公路沿線，野狼被投餵的情況並不鮮見，棕熊等野生動物也有被投餵。但是這樣的餵食亂象，在專家眼中卻是大忌，青海野生動物救護繁殖中心副主任齊新章就出面呼籲，民眾不應隨意投餵，雖然相信民眾是出自於善良好意，但善良需要理性，否則就可能好心做壞事。

中科院成都生物研究所研究員戴強也抱持相同觀點，餵食除了會讓野生動物產生依賴性之外，還可能會對人類自身帶來風險，例如牠們身上的致病病菌等，而為了討食而看似溫順的野生動物，亦無法保證牠是否有攻擊性，建議保持安全距離。另一方面，除非是瀕危物種，且是人為原因造成，否則不建議隨意干預野生動物生存法則。
 

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