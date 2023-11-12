祈錦鈅「上空抱嬰」被酸靠小孩賣肉 公布產前畫面：搏你個鬼版面
「兇版子瑜」、歌手祈錦鈅5月和圈外男友A先生登記結婚，不久承認懷孕，日前夫妻倆飛往加拿大待產，台灣時間9日順利產下女寶寶，過程只花18分鐘，她第一時間公布裸身抱女兒的照片，分享初為人母的喜悅，怎料，被酸民質疑連生小孩也要賣肉、化全妝，對此，祈錦鈅昨（11）日公布分娩前痛不欲生的畫面，「搏你個鬼版面！」
記者楊穎軒／綜合報導
祈錦鈅在IG放上半裸身子，愛女躺在胸前的照片，相當溫馨，不過卻有網友譏諷：「生孩子為什麼要脫光啊」、「連生小孩也要秀肉體」、「這樣也要露，真的物化女性的物種」！祈錦鈅澄清自己沒有全裸，衣服是醫師與護理師拉下，「讓我們skin to skin抱一個小時，親膚時間這樣」。
有「花蓮王祖賢」封號的網美楊筑晶也發文力挺祈錦鈅，直言這就是產後的肌膚接觸，「是很美的一刻，真的不要再用有色眼鏡去看了，一群噁心人。」而祈錦鈅昨天公開生產前承受陣痛的影片，可見她頭髮凌亂，穿家居服，表情痛苦，「就算我有力氣化妝也給眼淚卸乾淨了」，形容是一種叫也沒用的痛，而且持續30個小時。
針對被部分酸民攻擊，祈錦鈅回嗆：「我都可以穿這樣出門了！化你個鬼妝、搏你個鬼版面，差點都要去投胎了我都覺得。」其實，她解釋，卸貨前自己就已經接好睫毛、霧眉和眼線，才會讓人產生有化妝的錯覺。
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