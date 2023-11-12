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站台力挺李全教惹議　洪申翰諷：這次柯文哲可以代表柯文哲嗎

▲民眾黨總統參選人柯文哲日前與李全教同框互祝勝選引發惹議。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨總統參選人柯文哲日前與李全教同框互祝勝選引發惹議。（圖／記者呂炯昌攝）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前赴台南，與立委參選人李全教同框祝福當選，遭諷是「黑白配」，有民眾黨支持者解釋是尊重主辦方安排，對此綠委洪申翰今（12）日表示，若不願同台有各種方式能避開，沒有人能強迫，昔民眾黨台南黨部主委站台李全教，事後切割稱主委不能代表柯文哲，人如金兩人合體，在舞台上一起互祝當選，嘲諷稱「那這次，柯文哲可以代表柯文哲了嗎？」

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柯文哲力挺李全教惹議，洪申翰說，看到民眾黨又在網路上辯解，柯文哲跟賄選議長李全教的合體，是「尊重主辦單位安排」、「當別人高聲祝福自己，同等回應只是禮貌」。

洪申翰批評，這就是柯文哲最標準的敢作不敢當，也把支持者當笨蛋在騙。柯文哲現在是台灣三個總統參選人之一，每個行程有一定的幕僚作業，如果不願意跟李全教同台，告知主辦單位一聲就好了，有各種方式能避開，又誰能強迫他？

洪申翰說，記得2個月前，是民眾黨台南黨部主委去站李全教的台互挺，但後來被切割說，主委不能代表柯，「那這次，柯文哲可以代表柯文哲了嗎？」更不用說，兩人合體是從拜廟的比肩，到舞台上站一起互祝當選，也不是一般民眾偶發亂入，這還有什麼好否認的呢？

洪申翰說，柯文哲當然知道李全教，也知道合體會引發高度質疑，但不覺得合體畫面是柯文哲主動要求。至於為何會發生，分析是因為柯文哲不敢拒絕李全教的要求。

洪申翰表示，李全教在台南的立委選局，還需要更多白粉的挹注，才能拉近跟民進黨林宜瑾距離。而柯文哲也肖想李全教在台南的龐大勢力支持他。

洪申翰指出，所以當李全教想要製造合體畫面，來為自己的選情加持時，柯文哲咬著牙也不敢拒絕。很顯然，柯文哲為了自己的權力利益時，永遠是最「務實」、「理性」，身段最柔軟，也最不「白目」的。

最後洪申翰表示，而現在大家也看得更清楚，李全教、邱毅、蔡正元、徐春鶯、鍾東錦，這些人就是柯文哲「聯合政府」的底牌。

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