台日田中站締結5週年！「英國貴婦」EMU100現身、鐵道迷搶超值包
為慶祝「台鐵及日本信濃鐵道田中站締結5週年」，以及台日雙方友好關係，今（12）日上午雙方特於彰化縣田中站舉行締結5週年典禮，臺鐵局更出動2組EMU100型自強號，並將其中一組回復英國原廠塗裝，從彰化開行至田中站進行展示，日本長野縣沿線代表及信濃鐵道社社長也前來一睹「英國貴婦」風采。
記者李琦瑋／彰化報導
「田中央驛」1905年3月26日設站，為田中車站的前身，當時擔任縱貫線延伸通車至彰化地區的重要鐵道運輸，直到1920年正式改名為「田中車站」，因3月26日是田中車站的開業生日，也特別在2018年3月26日，與日本信濃鐵道線的同名車站「田中站」締結為姐妹站。
台鐵局表示，為慶祝台日田中站締結5週年，今天特別在田中站大廳販售限量300份的「台日友好一日限定超值包」，內含台中鐵路餐廳攜手信濃鐵道研發的限定「信州味噌排骨便當」與「同名車站友好締結紀念名片式車票」，還未到開賣時間，已吸引許多民眾及鐵道迷排隊，現場人潮更是絡繹不絕，前來體驗參觀「英國貴婦」並於車上享用便當這個難得的機會。
此次締結5週年，台鐵局也精心規畫5大活動，包括「近距離捕捉列車動態運行畫面」、「完整蒐集兩種彩繪塗裝」、「親身體驗EMU魅力」、「車頭特製車銘版」與「乘務人員穿著信濃鐵道制服」，都吸引大批民眾及鐵道迷搶拍留念。
台鐵局希望藉由此次活動推廣鐵道文化、帶動鐵道觀光，和全國民眾及國外盟友一起邁入公司化全新的階段。