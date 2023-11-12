馬英九支持藍白合全民調 王金平反對：柯侯配國民黨該如何自處？
前總統馬英九透過出基金會執行長蕭旭岑出手表態支持藍白合以全民調決定正副搭配，前高雄市市長韓國瑜等人紛紛響應。前國民黨秘書長李乾龍今（12）日表示，前立法院院長王金平對馬英九的看法有不同意見，王金平認為若是「侯柯配」，未來立委、內閣一定都聽命總統，國民黨該如何自處？所以請國民黨總統參選人侯友宜一定要謹慎思考。
記者余祥／台北報導
李乾龍說，王金平今日一早就憂心忡忡地致電給他，王在電話中表示，馬英九的建議恐怕應該要更深思熟慮，也造成南部反彈，首先，若真的是侯柯配，柯文哲也一定不會接受，可能會繼續出招，等同侯柯配很難成型，但若是柯侯配，侯友宜只當副手，那未來國民黨的立法委員要聽誰的？難道不聽總統的嗎？就算組閣權給國民黨，但是閣揆就是聽命總統，整個行政院難道都不聽總統的嗎？這樣國民黨未來該如何自處？王金平特別要他提醒侯友宜，全民調的事情一定要謹慎思考，國民黨中央與侯辦真的必須要謹慎為之。
李乾龍說，現在就好像是在牌桌上，一個籌碼只有一元的人，卻要跟手上有一百塊的人喊梭哈，有這種道理嗎？不曉得是否是朱立倫與侯友宜兩人禮數不夠，沒有多多請益，才會讓馬英九沒有先溝通就突然的拋出全民調這樣的意見，恐怕會造成國民黨被裂解。
至於藍白合作的方式，李乾龍認為，全民調中對比可以到80%，政黨支持度應該佔20%，手機民調一定不能超過20%，即便要合作也應該要讓雙方支持者都心服，才有勝選的可能。