出奧步突圍無用！中芯Q3獲利雪崩近8成　外媒：從未是尖端代工廠

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報導提到，全球因素是中芯國際第三季度利潤不佳的部分原因。由於高通膨影響，全球經濟狀況不佳，導致消費者支出下降。中芯國際還必須應對美國動中國的制裁。
但若是與台積電相比，中芯國際的利潤顯著下降。儘管台積電的利潤也出現了減少的情況，但僅減少12%，而非80%。更不用說，在技術方面，中芯國際明顯落後台積電，因為中芯國際才剛邁入7奈米，台積電正研發即將推出的2奈米製程。而獲利能力雪崩可能阻礙中芯追趕台積電的努力。
報導指出，中芯國際從來都不是一家尖端代工廠。它在2015年推出28奈米製程，同年台積電已進入16奈米。當中芯2019年推出14奈米製程時，台積電已經提供7奈米製程約1年。如今，儘管中芯國際宣稱能進展到7奈米和5奈米製程，但到那時，台積電、英特爾和三星等代工廠，很可能將擁有更先進的2奈米以下製程。如果中國希望能達到輝達或AMD等公司的水平，並像台積電或三星一樣快速生產晶片，那麼中芯等中國代工廠將需要推進更尖端製程。
先前美國智庫《戰略與國際研究中心》（CSIS）曾發布研究報告指出，華為和中芯可能靠著一些「奧步」招數來突圍，包括使用盜版的美國電子設計自動化（EDA）軟體工具、設立空殼公司欺騙美國出口商、以及進行採購時宣稱擴增28奈米產線實則推進7奈米，來騙取繼續取得美國零件。
不過在美國等西方國家對中國半導體出口禁令的壓力下，中芯國際承認受到打擊，更指出受地緣政治影響，全球各地均在單獨擴建產能，需求卻沒有跟上，行業預計面臨產能過剩問題，「需要很多時間慢慢消化這幾年急匆匆建起來的產能」。