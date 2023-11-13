金馬60／最佳男配角橫跨老中青！「最大年齡差到56歲」誰能勝出

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現年只有11歲的香港童星黃梓樂，於2018年正式出道，陸續參與過多部影視作品，包含MV、電視劇、電影，直到2022年的香港電視劇《940920》中飾演主角余家聰童年，為觀眾所熟悉。而在《年少日記》電影中，黃梓樂與飾演嚴父的鄭中基有許多管教打罵的場面，純真自然的演技，擄獲評審青睞而入圍。黃梓樂還可愛的笑說，對手都很強，還有林保怡哥哥，認為自己入圍就很棒了。
台灣資深演員陳慕義在影視圈深耕多年，許多經典作品中都能看見他的身影，可說是台灣「黃金綠葉」。不過，陳慕義距離上次入圍已經是2004年的事情，當年憑藉電影《黑狗來了》入圍最佳男配角獎，可惜最終擦肩而過，敗給了《無間道》的黃秋生。如今睽違19年再度入圍相同獎項，以台灣電影《老狐狸》殺出重圍，成為外界最大熱門人選。
實力派演員傅孟柏戰績輝煌，憑藉戲劇《最後的詩句》奪下第52屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，也入圍過第55屆金馬獎最佳新演員，當時以《范保德》范大齊一角令人驚豔，可惜最後還是敗給另一位演員《只有大海知道》鍾家駿。不過，傅孟柏今年靠著電影《本日公休》拿下台北電影獎最佳男配角，不久後又確定入圍金馬獎，讓他相當期待，也非常感謝參與這部電影的劇組人員。
憑藉香港電視劇《鑑證實錄》系列、《妙手仁心》系列大受歡迎的演員林保怡，與黃梓樂兩人差了整整47歲，卻要在金馬獎上共同角逐最佳男配角，成為外界一大看點。林保怡在電影《白日之下》飾演黑心的療養院院長，談到入圍一事，他本人卻是非常驚訝，反而認為姜大衛、胡楓才有資格，實在沒有想過自己會贏過姜大衛。
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