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金馬60／最佳男配角橫跨老中青！「最大年齡差到56歲」誰能勝出

▲第60屆金馬獎最佳男配角入圍名單由陳澤耀（左起）、黃梓樂、陳慕義、傅孟柏、林保怡共同角逐，其中最大年齡差竟有56歲。（組圖／翻攝IG、FB）
▲第60屆金馬獎最佳男配角入圍名單由陳澤耀（左起）、黃梓樂、陳慕義、傅孟柏、林保怡共同角逐，其中最大年齡差竟有56歲。（組圖／翻攝IG、FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

第60屆金馬獎即將在11月25日登場，其中「最佳男配角」競爭激烈，除了台灣，還有來自馬來西亞、香港的實力派演員，值得一提的是，入圍名單中年紀最小的黃梓樂竟然只有11歲，與資深演員陳慕義整整差了56歲，也跟同樣來自香港的演員林保怡差了47歲，成為本屆一大看點。對此，《NOWnews今日新聞》舉辦網路投票活動，要讀者們一同參與，預測誰會是今年最佳男配角，時間為11月13日至11月19日為止，投票請點這裡。

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來自馬來西亞的演員陳澤耀，原本是雙人男子團體「東于哲」的成員，於18歲那年正式出道，同年也展開戲劇之路，參與結合馬來西亞、泰國、台灣元素的偶像劇《逆風18》，逐漸嶄露頭角，憑藉帥氣又不失青春的外型，演出多部青春偶像劇以及電影，如今經過14年的努力，憑藉電影《富都青年》阿迪一角，完美詮釋社會底層辛酸，與吳慷仁的精采對手戲，讓他成功獲得評審青睞，入圍第60屆金馬獎最佳男配角。

▲陳澤耀憑藉《富都青年》入圍最佳男配角，與吳慷仁有精彩對手戲。（圖／IG）
▲陳澤耀憑藉《富都青年》入圍最佳男配角，與吳慷仁有精彩對手戲。（圖／IG）
現年只有11歲的香港童星黃梓樂，於2018年正式出道，陸續參與過多部影視作品，包含MV、電視劇、電影，直到2022年的香港電視劇《940920》中飾演主角余家聰童年，為觀眾所熟悉。而在《年少日記》電影中，黃梓樂與飾演嚴父的鄭中基有許多管教打罵的場面，純真自然的演技，擄獲評審青睞而入圍。黃梓樂還可愛的笑說，對手都很強，還有林保怡哥哥，認為自己入圍就很棒了。

台灣資深演員陳慕義在影視圈深耕多年，許多經典作品中都能看見他的身影，可說是台灣「黃金綠葉」。不過，陳慕義距離上次入圍已經是2004年的事情，當年憑藉電影《黑狗來了》入圍最佳男配角獎，可惜最終擦肩而過，敗給了《無間道》的黃秋生。如今睽違19年再度入圍相同獎項，以台灣電影《老狐狸》殺出重圍，成為外界最大熱門人選。

▲黃梓樂表示，能夠入圍就已經很棒了，因為對手都很強。（圖／IG）
▲黃梓樂表示，能夠入圍就已經很棒了，因為對手都很強。（圖／IG）
實力派演員傅孟柏戰績輝煌，憑藉戲劇《最後的詩句》奪下第52屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，也入圍過第55屆金馬獎最佳新演員，當時以《范保德》范大齊一角令人驚豔，可惜最後還是敗給另一位演員《只有大海知道》鍾家駿。不過，傅孟柏今年靠著電影《本日公休》拿下台北電影獎最佳男配角，不久後又確定入圍金馬獎，讓他相當期待，也非常感謝參與這部電影的劇組人員。

▲資深演員陳慕義再次挑戰金馬最佳男配角獎，被外界視為最大熱門。（圖／臉書）
▲資深演員陳慕義再次挑戰金馬最佳男配角獎，被外界視為最大熱門。（圖／臉書）
憑藉香港電視劇《鑑證實錄》系列、《妙手仁心》系列大受歡迎的演員林保怡，與黃梓樂兩人差了整整47歲，卻要在金馬獎上共同角逐最佳男配角，成為外界一大看點。林保怡在電影《白日之下》飾演黑心的療養院院長，談到入圍一事，他本人卻是非常驚訝，反而認為姜大衛、胡楓才有資格，實在沒有想過自己會贏過姜大衛。

▲傅孟柏日前才憑藉《本日公休》奪下台北電影獎最佳男配角。（圖／IG）
▲傅孟柏日前才憑藉《本日公休》奪下台北電影獎最佳男配角。（圖／IG）
▲林保怡笑說，能夠入圍他覺得很意外，沒想過自己會贏過姜大衛。（圖／双喜）
▲林保怡笑說，能夠入圍他覺得很意外，沒想過自己會贏過姜大衛。（圖／双喜）
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