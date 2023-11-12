▲減輕癌末病人恐懼疼痛　芳香精油療法獲國際肯定

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芳香療法吹拂5分鐘 6成可緩解呼吸急促小兒科與遺傳代謝科專長醫師朱子宏表示，約有16-59%癌末病人會經驗到呼吸困難，窒息感使病人感到無助、恐慌、焦慮與死亡的逼近。透過文獻查證，運用涼風吹送三叉神經使大腦皮質調節呼吸困難的感受，將精油滴於棉片置於風扇出口，可便利的使用於床邊、點滴架或輪椅上，當病人呼吸不適時，調整舒適距離及角度後，開啟風扇，從低風量開始調整到舒適程度，以芳香療法吹拂5分鐘後，有61.9%可緩解呼吸急促的狀況，藉以減輕痛苦，提升生活品質，以達善生與善終。獲得2022坎城國際護理創意佳作獎。
【導讀】Enjoy Your Breath 享呼吸【◆獲獎名次 : 2022坎城國際護理創意佳作獎 ◆獲獎單位 : 台北市立聯合醫院中興院區】
研究顯示，癌症病人易有睡眠問題，如難以入睡或淺眠、易醒等，據臨床統計，約有15.1%的癌症末期病人出現睡眠問題，造成身心不適、干擾日常活動，進而影響治療意願及效果。經研究芳香療法，結果顯示的確可以改善癌症末期病人睡眠狀況，芳香療法不具侵入性且使用期間病人沒有出現任何不良副作用，且可改善睡眠品質。
精油搭配按摩 有助減輕癌症病人疼痛癌痛在癌症病人的盛行率為33-64%，約50%的病人經歷中等致嚴重的疼痛、倦怠、睡眠障礙、情緒困擾、因此有69%病人的日常生活受到影響。使用薰衣草與薑經由每天2次持續2周或1周3次或每周1次30分鐘的按摩，均具有短期止痛效果，而精油按摩為一種非侵入式的輔助治療具有經濟、安全、可獨立操作等特性，可選擇感到舒適的氣味配合按摩，作為止痛的輔助療法。
中藥草遇上精油 舒緩安神助好眠此外，居家的個案常因睡眠問題成為照護的困擾，衍生為照顧者的負面情緒及影響家庭氛圍。運用萃取的天然植物薰衣草精油揮發性物質，將中藥與精油結合，做為預防保健、調理身心健康的一種輔助療法，並透過健康行為有效改善高齡者的睡眠品質，達到「內病外治」治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59823
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