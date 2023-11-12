陳昇故鄉開唱！唱到一半突痛哭 黃連煜捲性騷擾風波首現身
陳昇日前回到故鄉彰化溪州舉辦「望鄉新歌演唱會」，近2000位鄉親歌迷到場熱情歡迎，場地辦在陳昇50年前的國中母校溪州國中，難得的是，當年的教務主任還特別上台致詞，稱讚陳昇是一個非常念舊、惜情、惜緣的人，畢業後的50年來未曾忘記在家鄉的師長跟同窗好友，更說他是「溪州之光」，後來陳昇也在台上跟老師相互擁抱，陳昇感性說：「老師也沒剩幾個了。」後來唱到〈歸鄉〉的時候更在舞台上感動泛淚。此外，先前同樣被爆性騷擾的新寶島康樂隊的黃連煜也難得露面。
記者吳雨婕／綜合報導
陳昇已經多年未回鄉演出，此次「望鄉新歌演唱會」特別在彰化溪州國中大草坪傍晚的5點開唱，陳昇帶領著新寶島康樂隊第一首就演唱了文夏的台語名曲〈黃昏的故鄉〉，接下來就載歌載舞演唱多首輕快的經典曲目，〈Summer〉、〈鼓聲若響〉、〈把悲傷留給自己〉將近3小時的演唱，演唱了多首新專輯創作跟經典曲目，獻給鄉親歌迷一個難忘的夜晚。
陳昇選擇在溪州舉辦新歌演唱會，並非偶然，他深深熱愛著這片土地，並希望透過音樂回饋給這個孕育他的地方，陳昇常常感慨著家裡的長輩都不在了，老家也不常有人回來居住，演唱會上唱到數年前的作品〈歸鄉〉竟在台上忍不住泛淚，這次回鄉演唱，家人弟弟、兒子、媳婦也都到場支持。
※【NOWnews 今日新聞
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