范逸臣、田中千繪痛苦滾床單 《海角七號》祕辛15年後重現
《海角七號》音樂劇於城市舞台首演，劇團表示這齣戲歷時2年的創作，不僅訪問過導演魏德聖、男女主角范逸臣、田中千繪，也找了訪談過當年電影的幕後工作人員，因此劇中收錄了許多彩蛋，像是整場戲最痛苦的拍攝是「床戲」、最可怕的拍攝是「演唱會大戲」，帶給觀眾滿滿的感動與驚喜。
記者羅凌筠／綜合報導
《海角七號》的導演魏德聖與電影男女主角范逸臣、田中千繪也親臨現場。范逸臣因工作檔期，無法親自參與這檔戲的演出，但自己看完後，表示十分感動，「這是跟自身息息相關的故事，也因此勾起許多回憶。」田中千繪十分感謝這齣戲，為她留下當年初來台灣的身影，「自己能擁有一段艱辛但又美好的回憶」，也表示自己現在仍是造夢者，會繼續努力做喜歡的演藝工作。
音樂劇導演謝念祖表示，魏德聖拍攝《海角七號》當年是國片不被看好，沒人拍也沒人看；而現今是疫情過後，藝文表演要努力在供過於求的市場被大眾看到，這時候做這齣戲，十分適合讓大家在逆境中找回堅持的勇氣。副總統參選人賴佩霞看完分享：「電影的故事好看，但幕後的故事更感人。」金鐘主持人曾國城分享：「這齣戲的音樂比例非常高，聽得好過癮。」
全民大劇團全新音樂劇《海角七號》造夢者，由孫協志、卓文萱、徐詣帆、金仁馨、洪都拉斯、夏宇童領銜主演。以電影《海角七號》為故事背景，訴說當年魏德聖導演帶領一群築夢踏實的工作人員，如何打破國片市場逆境，成功造就國片奇蹟。11月11日至11月19日連演兩周，將於台北城市舞台首演。
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