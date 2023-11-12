李多慧在台灣爆紅！外型不是最頂「殺出血路關鍵」曝：很難不喜歡
南韓啦啦隊女神李多慧自從加入樂天桃猿之後，每一次的演出都吸引大批球迷入場關注，人氣扶搖直上，而隨著賽季即將結束，李多慧今年的階段性任務也即將結束。然而，就有網友討論「李多慧是怎麼從台灣啦啦隊眾多正妹當中殺出來的？」貼文曝光後，不少人直指最大關鍵在於「親民」以及「魅力感十足」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「李多慧自從來台之後，人氣直線上升，每次抵台時甚至有大批粉絲守候在機場，就為了看她一眼，8日樂天桃猿結束全季台灣大賽最後一場主場，本來要回韓國的李多慧，特地改機票，留下來到客場替樂天桃猿應援，李多慧算是很正的嗎？」好奇李多慧是如何從眾多啦啦隊成員中脫穎而出。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「個性太親民了，有看過去機場接機的影片都會被圈粉吧，很難不喜歡」、「個性好+笑起來、跳舞太有魅力了」、「本身自帶魅力感，連女生都會想多看一眼」、「笑容超甜超有魅力，而且個性非常親民」、「超有觀眾緣的，笑起來很有魅力很電」、「有在追星的都知道，如果喜歡的人很親民，會超讓人圈粉的，李多慧就有這個特質」。
事實上，YouTube頻道打開搜尋「李多慧接機」的話，就會跳出不少粉絲到機場去接機的影片，李多慧都非常耐心幫粉絲簽名且還會跟粉絲聊天，加上露出招牌的甜美笑容又有禮貌，讓粉絲朋友很難不死忠，不少人看完影片都直呼「連我都變李多慧粉絲了」、「真的太親民了，超沒有架子的」。