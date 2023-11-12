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台灣航太產業開啟新頁！鴻海、中大低軌衛星「珍珠號」成功升空

▲鴻海低軌衛星「珍珠號（PEARL）」，已於今（12）日凌晨搭上SpaceX火箭順利發射升空。（圖／鴻海提供）
▲鴻海低軌衛星「珍珠號（PEARL）」，已於今（12）日凌晨搭上SpaceX火箭順利發射升空。（圖／鴻海提供）

記者李琦瑋／台北報導

鴻海科技集團與國立中央大學共同研製的台灣首顆寬頻通訊立方衛星「珍珠號」（PEARL），已於今（12）日凌晨搭上SpaceX火箭順利發射升空，並且在升空後，陸續在飛行時間第57分鐘以及第59分鐘完成軌道部署，將執行為期1年的寬頻通訊實驗與太空環境探測，有助台灣在新世代衛星通訊發展。

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鴻海今天指出，集團的2顆衛星，代號PEARL-1H和PEARL-1C，已於台北時間11月12日凌晨透過SpaceX的獵鷹9號，在Transporter-9發射任務中順利升空。並且在升空後，陸續在飛行時間第57分鐘以及第59分鐘完成軌道部署。

鴻海說，2顆衛星於12日上午飛抵台灣上空時，地面接收站已陸續成功收到1H及1C回傳的訊號。而PEARL企業實驗低軌通訊衛星，於太陽同步軌道運行；軌道週期以96分鐘環繞地球一圈。

中央大學表示，2台立方衛星的體積皆為6U XL，為國內現階段使用最大的立方衛星本體，但功能與架構略有不同。PEARL-1C搭載鐳洋科技與中央大學合作的Ka頻段通訊酬載（Ka-band Communication Payload, KCP）與中央大學自製的第二代小型電離層探測儀（Compact Ionospheric Probe, CIP）；PEARL-1H則搭載創未來科技的通訊酬載（Communication Payload, CPL），具備相控陣列天線。

中央大學指出，「珍珠號」衛星內的相機與線束皆由鴻海科技集團提供，除了讓國內廠商有研製通訊酬載的機會，也藉由這次實驗提升衛星酬載的飛行履歷，亦讓學校培育衛星系統的實務人才，同時執行多項衛星任務，磨練多顆衛星操作能力。

中央大學說，更重要的是，為滿足國內廠商進入國際太空產業供應鏈的需求，中央大學將開放PEARL-1C立方衛星，與經濟部產業發展署委託執行團隊-資訊工業策進會合作，推動國內首次針對低軌衛星通訊建置的地面終端設備入網測試，協助國內製造業者低軌衛星通訊終端設備能與該衛星進行通聯驗測，驗證通訊終端設備性能。

鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘日前指出，鴻海針對這個衛星進行2大主要任務，第一，地面控制站對於衛星狀態的預測與監控，其中包含衛星軌道路徑、即時位置、飛行姿態、健康狀態等等；第二，通訊閘道站在衛星飛越時於不同距離與角度的寬頻通訊，其中包含在都普勒效應下頻率的偏移補償、相位陣列天線的波束指向、太空無線通道估測的實驗數據採集等。

鴻海科技集團B5G政策組處長趙元瀚曾表示，在B5G和新太空時代，低軌衛星的發射將變得更加具有成本競爭力和便利性。鴻海的首個PEARL衛星計畫，旨在證明面對新太空產業的創新以及成長時，鴻海於關鍵零組件、子系統和組裝整合測試等領域將能滿足需求。

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