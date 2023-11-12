台灣航太產業開啟新頁！鴻海、中大低軌衛星「珍珠號」成功升空

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鴻海說，2顆衛星於12日上午飛抵台灣上空時，地面接收站已陸續成功收到1H及1C回傳的訊號。而PEARL企業實驗低軌通訊衛星，於太陽同步軌道運行；軌道週期以96分鐘環繞地球一圈。
中央大學表示，2台立方衛星的體積皆為6U XL，為國內現階段使用最大的立方衛星本體，但功能與架構略有不同。PEARL-1C搭載鐳洋科技與中央大學合作的Ka頻段通訊酬載（Ka-band Communication Payload, KCP）與中央大學自製的第二代小型電離層探測儀（Compact Ionospheric Probe, CIP）；PEARL-1H則搭載創未來科技的通訊酬載（Communication Payload, CPL），具備相控陣列天線。
中央大學指出，「珍珠號」衛星內的相機與線束皆由鴻海科技集團提供，除了讓國內廠商有研製通訊酬載的機會，也藉由這次實驗提升衛星酬載的飛行履歷，亦讓學校培育衛星系統的實務人才，同時執行多項衛星任務，磨練多顆衛星操作能力。
中央大學說，更重要的是，為滿足國內廠商進入國際太空產業供應鏈的需求，中央大學將開放PEARL-1C立方衛星，與經濟部產業發展署委託執行團隊-資訊工業策進會合作，推動國內首次針對低軌衛星通訊建置的地面終端設備入網測試，協助國內製造業者低軌衛星通訊終端設備能與該衛星進行通聯驗測，驗證通訊終端設備性能。
鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘日前指出，鴻海針對這個衛星進行2大主要任務，第一，地面控制站對於衛星狀態的預測與監控，其中包含衛星軌道路徑、即時位置、飛行姿態、健康狀態等等；第二，通訊閘道站在衛星飛越時於不同距離與角度的寬頻通訊，其中包含在都普勒效應下頻率的偏移補償、相位陣列天線的波束指向、太空無線通道估測的實驗數據採集等。
鴻海科技集團B5G政策組處長趙元瀚曾表示，在B5G和新太空時代，低軌衛星的發射將變得更加具有成本競爭力和便利性。鴻海的首個PEARL衛星計畫，旨在證明面對新太空產業的創新以及成長時，鴻海於關鍵零組件、子系統和組裝整合測試等領域將能滿足需求。