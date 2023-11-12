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賴清德挺彰化女力戰隊　諷侯友宜不諳經濟、譏柯文哲不懂農業

▲賴清德在彰化受到群眾歡迎，大進場足足走了10分鐘。（圖／立委黃秀芳提供，2023.11.12）
▲賴清德在彰化受到群眾歡迎，大進場足足走了10分鐘。（圖／立委黃秀芳提供，2023.11.12）

記者顏幸如／彰化報導

民進黨總統參選人賴清德今天成立彰化縣競選總部，推薦4位女性立委參選人時，細數民進黨執政7年經濟果實，以及如何降低農產品出口中國的依賴。他回擊侯友宜喊話「有本事就把兩岸ECFA斷了」，強調政府全球佈局，並非為切斷和中國的經貿關係；台灣要選出真正關心農民、了解農業政策的人，不是分不清農民保險和農業保險的候選人。

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彰化縣共4席區域立委，綠營3席依序是陳秀寶、黃秀芳、陳素月，民進黨徵召吳音寧挑戰國民黨現任立委謝衣鳳。4名選將清一色是女性，賴清德今（12）日在競選總部成立大會時，稱4人為「彰化最強女力戰隊」。

賴清德說，中央持續建設彰化成為亞洲綠能首都、風光大縣，希望讓彰化人走路有風。彰化是台灣的糧倉，政府努力讓豬肉可以重新外銷，如果防疫順利，台灣將可告別超過70年的傳統豬瘟，2025年成為亞洲唯一同時沒有口蹄疫、傳統豬瘟的國家。

▲民進黨在彰化縣推出4位女性立委參選人。（圖／立委黃秀芳提供，2023.11.12）
▲民進黨在彰化縣推出4位女性立委參選人。（圖／立委黃秀芳提供，2023.11.12）
賴清德指出，台灣農產品過去常被中國打壓，這幾年政府積極減少對單一市場的依賴，如今農產品年出口50幾億美金，佔比最高的國家是美國17.5%，中國則從20%降到12.9%。此外，台灣對美國出口金額翻倍成長、新南向國家貿易總額去年創歷史新高、中國出口佔比下降5%以上，都是分散市場的成果。

對於國民黨總統參選人侯友宜曾嗆賴清德「有本事就把兩岸ECFA斷了」，賴清德說，政府致力管控經濟風險、全球平均佈局，是為了不把所有雞蛋放同一籃子，而非要完全切斷和中國的經貿關係。當全球都在關注中國經濟衰退時，台灣必須選擇走對的路、降低對中國的經濟依賴，才能真正走進世界。

▲賴清德細數民進黨執政7年經濟成果，強調政府致力管控風險，不代表要完全切斷和中國的經貿關係。（圖／立委黃秀芳提供，2023.11.12）
▲賴清德細數民進黨執政7年經濟成果，強調政府致力管控風險，不代表要完全切斷和中國的經貿關係。（圖／立委黃秀芳提供，2023.11.12）
賴清德特別提及馬英九執政時期的國發會主委、中研院院士朱敬一，主動推薦吳音寧，當年吳音寧在他主委任內阻止國家販賣農水、代表溪州鄉不斷抗爭、朱敬一相信她將繼續照顧農民、為農民發聲。

日前民眾黨主席柯文哲批評農業政策時，將農民保險和農業保險搞混。賴清德說只有選對的人、走對的路，台灣才能越來越進步。台灣農業人口佔1/10，若希望農民幸福、台灣幸福，就要選真正關心農民、了解農業政策的人，而不是分不清農民保險和農業保險的候選人。

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