賴清德挺彰化女力戰隊　諷侯友宜不諳經濟、譏柯文哲不懂農業

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賴清德說，中央持續建設彰化成為亞洲綠能首都、風光大縣，希望讓彰化人走路有風。彰化是台灣的糧倉，政府努力讓豬肉可以重新外銷，如果防疫順利，台灣將可告別超過70年的傳統豬瘟，2025年成為亞洲唯一同時沒有口蹄疫、傳統豬瘟的國家。
賴清德指出，台灣農產品過去常被中國打壓，這幾年政府積極減少對單一市場的依賴，如今農產品年出口50幾億美金，佔比最高的國家是美國17.5%，中國則從20%降到12.9%。此外，台灣對美國出口金額翻倍成長、新南向國家貿易總額去年創歷史新高、中國出口佔比下降5%以上，都是分散市場的成果。
對於國民黨總統參選人侯友宜曾嗆賴清德「有本事就把兩岸ECFA斷了」，賴清德說，政府致力管控經濟風險、全球平均佈局，是為了不把所有雞蛋放同一籃子，而非要完全切斷和中國的經貿關係。當全球都在關注中國經濟衰退時，台灣必須選擇走對的路、降低對中國的經濟依賴，才能真正走進世界。
賴清德特別提及馬英九執政時期的國發會主委、中研院院士朱敬一，主動推薦吳音寧，當年吳音寧在他主委任內阻止國家販賣農水、代表溪州鄉不斷抗爭、朱敬一相信她將繼續照顧農民、為農民發聲。
日前民眾黨主席柯文哲批評農業政策時，將農民保險和農業保險搞混。賴清德說只有選對的人、走對的路，台灣才能越來越進步。台灣農業人口佔1/10，若希望農民幸福、台灣幸福，就要選真正關心農民、了解農業政策的人，而不是分不清農民保險和農業保險的候選人。
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