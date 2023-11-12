韋禮安圓滿了！陶喆突衝上台合唱 「現身原因與Coldplay有關」
韋禮安今（12）日在台北小巨蛋舉行的「如果可以，我想和你明天再見again」演唱會，迎來第二場，繼昨天邀來動力火車擔任嘉賓，今天則是請來「華語音樂教父」陶喆當嘉賓。韋禮安興奮不已的對陶喆說：「你怎麼會在這裡？」陶喆則是幽默回應：「因為沒去看Coldplay演唱會。」
記者吳雨婕／台北報導
韋禮安唱完〈轟炸〉後，再度對粉絲表示：「人生碰到很多課題，需要去面對。」韋禮安唱完歌曲〈慢慢等〉後，緊接著演唱〈因為愛〉，唱得正嗨還帶著全場歌迷大合唱時，突然旋律接到了陶喆的歌曲〈愛很簡單〉，陶喆驚喜登台，引起全場尖叫，陶喆還巧妙把歌詞改成「我愛韋禮安」，一曲合唱完畢，韋禮安興奮的說：「不可思議，你怎麼會在這裡！」陶喆開玩笑回覆：「因為沒去看Coldplay演唱會。」
韋禮安表示，從小就是聽陶喆的歌曲長大，「看到陶喆大哥站在我面前，很不可思議，我圓滿了，謝謝大家，真的謝謝，在彩排的時候，很不可思議，陶喆的聲音從耳機傳來。當初在做這個演唱會的時候，就想如果有機會的話，應該找誰來重溫，again、經典、傳奇。」兩人閒話家常完後，則是一起演唱陶喆今年重新推出的經典歌曲〈流沙〉。
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