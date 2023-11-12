成熟大團帶年輕小團！高市府青年局培育樂團高流海風廣場開唱
高雄市政府青年局自11日起一連兩天在高雄流行音樂中心海風廣場聯合舉辦「城市嶼浪市集」及「高速青春」音樂製作訓練計畫成果發表展演，集結80家人氣攤車、10組樂團接力開唱，現場人潮爆滿，民眾買了攤車美食就在堤岸邊、海風廣場草地斜坡吃起來，迎著晚霞涼風十分愜意；加上音樂表演，一波又一波的搖滾聲線簡直嗨翻全場！今天除了有市集和「怕胖團」、「芒果醬 Mango Jump」等人氣樂團表演。
記者郭凱杰／高雄報導
青年局局長張以理表示，為培養青年樂團自主創新創業能量，青年局2年前開始辦理「青年創新音樂發展培育計畫」，今年已邁入第3個年頭，找來金曲獎最佳樂團「血肉果汁機」的製作人許主携、「阿飛西雅」吉他手吳逸駿擔任導師，而執行計畫的夥球擊股份有限公司也是近年致力於培育音樂人才的滅火器樂團所主持，希望透過計畫的陪伴孵育新人，以成熟大團的經驗指導與傳承，帶著剛起步的年輕樂團唱自己的歌，打下一片天。
青年局表示，高速青春展演由前兩屆優秀學員「聽聽就好」、「宇宙資料庫」打頭陣，緊接著是今年兩組培育樂團「鯊魚娃娃機 ToyShark」、「含金鵲 カササギ」接棒發表創作單曲，最後由高雄在地樂團「薄荷綠工廠」、「夕陽武士」壓軸，音浪如雷迸發出炙熱火花，熱情的歡呼聲也在現場迴盪。
青年局指出，看到前兩年的學員們陸續嶄露頭角，是一件令人振奮且感動的事，「高速青春」這個音樂育成品牌，從音樂團體諮詢輔導、專精項目的培力訓練課程、博覽性質的產業交流會再到實戰音樂製作訓練計畫、成果發表的音樂展演等階段性的安排，都為了替高雄的青年音樂團體鋪好起步的路，也讓青年朋友瞭解音樂產業分工的細膩，讓他們在投入音樂產業鏈時已有初步概念輪廓。