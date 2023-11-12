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示警美國認清中國優劣！經濟學人：台灣可能選出北京不樂見候選人

▲美媒《經濟學人》一篇剖析中國軍事、經濟優劣的分析文中提到，明年台灣總統大選有可能會是「北京不喜歡的候選人」勝出。（圖／美聯社／達志影像）
▲美媒《經濟學人》一篇剖析中國軍事、經濟優劣的分析文中提到，明年台灣總統大選有可能會是「北京不喜歡的候選人」勝出。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中美之間的競爭與台海局勢近年成為全球積極關注的國際焦點，隨著拜習會即將在下週登場，美媒《經濟學人》一篇剖析中國軍事、經濟優劣的分析文提及多種來自中國的威脅，同時也建議美國做出擴大對台軍售等相應策略，並稱明年台灣總統大選有可能會是「北京不喜歡的候選人」勝出。

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《經濟學人》這篇分析文章列出全球的地緣政治風險與可能影響中美關係未來的數項因素，其中包含仍在戰火的中東衝突之下，美國與以色列的盟友關係，以及中俄加深與伊朗聯繫；南海方面則是中國騷擾菲律賓漁船對上美軍和共機在南海的交鋒；而台海方面則是迎來明年1月的總統大選，「一名北京不樂見的候選人可能勝出」。

文章提到，美方必須認知中國帶來的威脅以及中國的優勢和劣勢，就算是致力避免戰爭爆發也得付出巨大的經濟成本，更可能使美國與其盟友分裂，為此美國必須更加了解中國的優勢、評估其弱點；文內指出，中國的軍事優勢在經過幾十年的現代化，呈現了低調且令人生畏的態勢，不僅擁有200萬名解放軍與2250億美元的國防預算，還有可能在十年內擁有超過千枚核彈頭，在南海、印度、非洲與中東等地更不掩飾自己的擴張野心。

但文章也稱中國的軍事弱點與經濟弱點並存，例如習近平專政之下，其決策能力愈發惡化，經濟幕僚遭親信邊緣化，解放軍則注重政治教育與習思想，外資也因中國反間諜法、調查外企工作人員等因素陸續外移；與此同時，共軍技術裝備仍仰賴國外零件，在美國對半導體與零件禁運尚未解除下，中國想追上全球頂尖技術仍有困難，而戰鬥人員方面也幾乎沒有實戰經驗，《經濟學人》稱這些軍人在過去40年最致命的行動，「就是1989年在天安門大屠殺自己的百姓」。

分析也認為，美國應該調整對中政策的方向是軍事經濟不同調，經濟方面保持商業開放，不支持對中關稅繼續，但為了維持技術優勢仍可針對具有軍事用途的技術進行出口限制，避免習近平因美方過度鷹派的態度誤判局勢或失去盟友；軍事方面則建議採取威懾手段，包含鼓勵拜登政府對台軍售，在亞洲重建軍事聯盟，把握中國現有弱點與習近平的錯誤，建立起應對北京威脅的方式。

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