示警美國認清中國優劣！經濟學人：台灣可能選出北京不樂見候選人

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文章提到，美方必須認知中國帶來的威脅以及中國的優勢和劣勢，就算是致力避免戰爭爆發也得付出巨大的經濟成本，更可能使美國與其盟友分裂，為此美國必須更加了解中國的優勢、評估其弱點；文內指出，中國的軍事優勢在經過幾十年的現代化，呈現了低調且令人生畏的態勢，不僅擁有200萬名解放軍與2250億美元的國防預算，還有可能在十年內擁有超過千枚核彈頭，在南海、印度、非洲與中東等地更不掩飾自己的擴張野心。
但文章也稱中國的軍事弱點與經濟弱點並存，例如習近平專政之下，其決策能力愈發惡化，經濟幕僚遭親信邊緣化，解放軍則注重政治教育與習思想，外資也因中國反間諜法、調查外企工作人員等因素陸續外移；與此同時，共軍技術裝備仍仰賴國外零件，在美國對半導體與零件禁運尚未解除下，中國想追上全球頂尖技術仍有困難，而戰鬥人員方面也幾乎沒有實戰經驗，《經濟學人》稱這些軍人在過去40年最致命的行動，「就是1989年在天安門大屠殺自己的百姓」。
分析也認為，美國應該調整對中政策的方向是軍事經濟不同調，經濟方面保持商業開放，不支持對中關稅繼續，但為了維持技術優勢仍可針對具有軍事用途的技術進行出口限制，避免習近平因美方過度鷹派的態度誤判局勢或失去盟友；軍事方面則建議採取威懾手段，包含鼓勵拜登政府對台軍售，在亞洲重建軍事聯盟，把握中國現有弱點與習近平的錯誤，建立起應對北京威脅的方式。
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