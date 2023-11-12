赴醫師節慶祝大會　蔡英文：明年以疫後特別預算挹注健保200億　

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蔡英文認為，醫師公會全聯會是推動台灣醫療領域發展的重要力量。長期以來，全聯會在政府和醫界之間擔任重要的溝通橋梁，也積極拓展國內醫師和國際的交流，為台灣醫界的學術成就、技術創新及醫療產業發展，帶來重要貢獻。
蔡英文說，尤其在疫情期間，全聯會整合醫界力量與政府密切合作，從疫苗施打到疫後照護，都展現台灣醫療公衛體系的能力和韌性。她再次感謝全聯會及所有醫師朋友，因為大家的辛苦付出，台灣才能克服疫情挑戰，恢復正常生活。
蔡英文指出，從團結防疫到恢復正常生活，醫療照護體系也面臨人力、從業環境、薪資待遇等不同挑戰。這幾個月來，她已經和副總統賴清德、行政院長陳建仁有過密集討論，除了明年透過疫後特別預算挹注健保200億元外，將盤點健保資源，希望從後年起，每年有至少200億元穩定財源挹注健保，用來提升醫事人員的待遇，特別是要照顧最基層、最辛苦的醫事人員。
蔡英文進一步指出，外界關注的《醫療事故預防及爭議處理法》明年就要上路。對於相關子法的立法上，全聯會更是提供許多寶貴意見。期盼透過《醫預法》的施行，建立起醫療爭議處理機制，有效降低醫病雙方的困擾。
蔡英文說，醫師朋友們的意見都是政府施政的重要的參考。未來，她要拜託大家和政府一起努力，持續為台灣打造更良好的醫療環境，共同守護全民的健康。