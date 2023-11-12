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赴醫師節慶祝大會　蔡英文：明年以疫後特別預算挹注健保200億　

▲蔡英文出席「醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」，提及明年將透過疫後特別預算挹注健保200億元。（圖／總統府提供）
▲蔡英文出席「醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」，提及明年將透過疫後特別預算挹注健保200億元。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

總統蔡英文今（12）日出席「醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」，感謝所有醫師長期在崗位上守護民眾健康，並肯定醫師公會全聯會推動台灣醫療領域發展，擔任政府和醫界的橋梁，更提及將透過疫後特別預算挹注健保200億元，另《醫療事故預防及爭議處理法》明年即將上路，期盼建立醫療爭議處理機制，降低醫病雙方困擾。請大家和政府一起努力，一同打造更好的醫療環境。

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蔡英文致詞表示，今天是醫師節，很高興與醫師朋友一起參加慶祝大會。她感謝所有的醫師長期在崗位上守護民眾的健康，並恭喜每位得獎人，分別獲得資深醫師、醫療典範、醫療貢獻及台灣醫療報導獎，非常感謝大家的貢獻，也希望獲獎的精神能夠一棒接一棒延續下去，為台灣帶來更多正能量。

蔡英文認為，醫師公會全聯會是推動台灣醫療領域發展的重要力量。長期以來，全聯會在政府和醫界之間擔任重要的溝通橋梁，也積極拓展國內醫師和國際的交流，為台灣醫界的學術成就、技術創新及醫療產業發展，帶來重要貢獻。

蔡英文說，尤其在疫情期間，全聯會整合醫界力量與政府密切合作，從疫苗施打到疫後照護，都展現台灣醫療公衛體系的能力和韌性。她再次感謝全聯會及所有醫師朋友，因為大家的辛苦付出，台灣才能克服疫情挑戰，恢復正常生活。

蔡英文指出，從團結防疫到恢復正常生活，醫療照護體系也面臨人力、從業環境、薪資待遇等不同挑戰。這幾個月來，她已經和副總統賴清德、行政院長陳建仁有過密集討論，除了明年透過疫後特別預算挹注健保200億元外，將盤點健保資源，希望從後年起，每年有至少200億元穩定財源挹注健保，用來提升醫事人員的待遇，特別是要照顧最基層、最辛苦的醫事人員。

蔡英文進一步指出，外界關注的《醫療事故預防及爭議處理法》明年就要上路。對於相關子法的立法上，全聯會更是提供許多寶貴意見。期盼透過《醫預法》的施行，建立起醫療爭議處理機制，有效降低醫病雙方的困擾。

蔡英文說，醫師朋友們的意見都是政府施政的重要的參考。未來，她要拜託大家和政府一起努力，持續為台灣打造更良好的醫療環境，共同守護全民的健康。

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