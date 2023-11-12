2波東北季風接力抵台！1圖看懂一週天氣 下週五「低溫恐探14度」
中央氣象署表示，未來一週主要受兩波東北季風影響，天氣大致有4階段變化，第一波東北季風將在明（13）日先影響台灣，桃園以北、東半部局部降雨，到了週三稍回溫，週四鋒面通過，北東降雨。週五、六第二波東北季風開始影響台灣，除了轉乾之外氣溫天還會更涼，到了週日則再度稍稍回溫。
記者潘毅／綜合報導
氣象署說明，週一（13日）、週二（14日）東北季風影響、天氣涼，迎風面桃園以北、東半部局部降雨，新竹以南維持多雲到晴，北臺灣低溫約18度，外出請多加件衣服，沿海、各離島風力偏強，前往海邊活動留意安全。
到了週三（15日）東北季風減弱，氣溫稍回升，西半部多雲到晴，基降北海岸及東半部仍有局部短暫雨。週四（16日）鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部、中部山區、澎、金、馬有局部降雨、其他地區雲量也較多。
週五（17日）、週六（18日）更涼的第二波東北季風開始影響台灣，氣溫下降，日夜溫差大，清晨低溫明顯，下週五到下週六清晨北台灣低溫剩14度至15度，中部地區低溫16度左右，南部低溫約19度。各地晴到多雲，只有花東有零星降雨機率。
週日（19日）東北季風稍減弱，氣溫稍回升、日夜溫差仍然很大！各地晴到多雲，只有花東有零星降雨機率。