雙11「太認真搶購」錯過班機！中國女在上海機場崩潰痛哭
每年「雙11」是中國電商網購平台發起促銷、催買氣的重要日子，過去的11月11日平台總會祭出大量優惠券刺激消費，讓中國不少民眾習慣搶著清結清購物車，不過今年在上海卻傳出一名女子因為太認真盯著搶購商品，竟錯過自己的登機時間，崩潰大哭後掀起熱烈討論。
國際中心楊智傑／綜合報導
歷年來雙11往往是中國景氣重要指標，雖然今年中國經濟放緩，買氣相對冷颼颼，但仍有消費者衝著電商平台們給出的優惠打算把握折扣清空購物車。根據中媒《西部決策》報導，在11日當天有一名女子原計要在上海機場搭機，但因為在候機室太專心網購，導致錯過登機提醒。
報導指出，這個在中國爆紅的影音當中女子跪坐在地板上嚎啕大哭，全因為自己太專心看著螢幕，沒注意到班機準備要起飛，「過了今晚雙十一就結束了...希望不要有人像自己一樣」；所幸最後在機場地勤協助改簽之後，還是順利搭乘下一班飛機，女子也呼籲希望不要有人重演她的窘境。
雙11購物節發源地在中國，但在疫情爆發過後這幾年的購物活動反而相當低調，分析施也認為由於經濟不確定性高，消費者更加重視價格，對價格也相對敏感，同時消費模式也更複雜，許多民眾已經無法再純粹因為低價策略買單。