陳意涵迎41歲生日！自爆狂加「各大媽媽群組」 為1件事充滿焦慮
女星陳意涵今（12）日迎來41歲生日，育有一對兒女的她，坦言現在加了很多的媽媽群組，結果反而時不時充滿焦慮，「會覺得我是不是要幫小朋友加強功課，但其實小孩沒錯，因為那些都是家長分享那種教育方式所造成的焦慮。」也從電影《小曉》學到很多。
記者詹鎰睿／綜合報導
陳意涵、林品彤、劉俊謙今日一同出席金馬影展舉行的星光首映，為電影《小曉》做宣傳。陳意涵在片中詮釋一位孩子患有過動症的母親，談到為何要接演這樣的角色？陳意涵說，其實她有問過導演，導演則說如果由她來演，比較不會被大眾討厭，「但我剛剛才看完電影，覺得好討厭喔！」
導演靳家驊也在一旁表示，陳意涵有個過渡氛圍，非常適合演這樣的角色，「我很喜歡她那種率真的狀態，她當時來聊戲時也是素顏，揹著一個小袋子就來了，我覺得那個率真的狀態非常好。」
陳意涵說她在演完後，滿感謝導演與監製葉如芬的邀戲，雖然她很喜歡反派，但她認為生活周遭或是朋友的小孩也可能有類似的狀況，「會覺得說媽媽不一定要有既定印象，這沒有對錯的，一定都還是愛小孩的，每個人都有很多很辛苦的地方」，即便在當下會有很多的不認同，「但這會不會只是一個想讓生活過好一點的決定。」
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