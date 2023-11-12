韓國瑜稱有飛彈處「一定被打最慘」 綠委：還好當年沒當三軍統帥
海軍計畫高雄左營等地設立「魚叉飛彈防衛營區」，對此該區國民黨立委參選人李眉蓁表態反對，高雄市前市長韓國瑜替其站台時稱，以俄烏戰爭、以巴衝突為例，有雷達、飛彈的「一定被打得最慘」。民進黨立委王定宇今（12）日回應，國民黨根本希望台灣廢除國防、弱化國防，如此一來唯一方便的就是中共解放軍，唯有壯大自己才能嚇阻中共，更強調枉費韓國瑜當過職業軍人，「還好當年台灣人很明智，沒選韓國瑜當三軍統帥。」
記者陳威叡／台北報導
韓國瑜日前替李眉蓁站台時提到，全台灣最重要的軍港就在左營，有軍艦、潛水艇與各種軍事要塞，以俄烏戰爭、以巴衝突為例，有雷達、飛彈的「一定被打得最慘」。對此王定宇批評該言論荒謬，反問國民黨與韓國瑜，飛彈應該放在台灣何處？應該要被打得很慘？韓國瑜言論根本是希望台灣廢除國防，不要設置反艦飛彈。
王定宇說，台灣弱化國防，唯一方便就是中共解放軍，就可發動陸海軍侵略台灣，弱化國防反而會引來戰爭，反觀壯大自己並結合盟友，才能嚇阻中共蠢動，唯有備戰才能止戰，枉費韓國瑜當過職業軍人，卻說出這種話，意味著全台灣都不要設置嗎？還好當年台灣人很明智，沒有選他當三軍統帥。
王定宇說，營區沒有噪音與污染，面對緊急時期將移動到戰備位置，跟設置基地不一樣，韓國瑜當過軍人、想選總統應該知道，但卻把國軍基地武器系統放在台灣人民的對立面，挑起台灣人民反對國軍基地，忘記中共威脅不放棄武力犯台，而台灣沒有人是局外人，每個地方都應該團結抵抗外辱 ，一起保護家園。
最後王定宇說，國民黨的主張讓台灣不安全，更斷送台灣子孫的未來，強調每張選票是對未來的選擇，國民黨選擇去除台灣的國防，直言「這樣的政黨會影響台灣將來」。