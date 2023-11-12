▲HPV疫苗安全嗎？接種就可100%預防子宮頸癌？　常見3QA一次看！

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子宮頸癌預防常見QA一： 接種HPV疫苗真的有效嗎？子宮頸癌的發生，主要是因為子宮頸上皮細胞持續感染高危險型人類乳突病毒（HPV），使得正常健康的子宮頸細胞發生基因突變，也就是所謂的一種癌前病變表現，之後可能會進一步發展為子宮頸癌。
國健署表示，世界衛生組織（WHO）指出，接種HPV疫苗可以避免HPV感染，也能有效預防子宮頸癌，以9－14歲女性為主要接種對象，目前食藥署已核准使用的3種HPV疫苗，都可預防至少7成造成子宮頸癌的高危險型HPV。
子宮頸癌預防常見QA二： HPV疫苗安全嗎？除了有效性外，許多人也相當在意HPV疫苗的安全性問題。國健署提到，2016年全球疫苗安全委員會（GACVS）評估認為HPV疫苗是安全的，並無科學證據證明嚴重不良事件與接種HPV疫苗有關。
不過接種HPV疫苗後，仍會有注射部位紅腫痛、暈眩、頭痛等常見不適症狀，但多屬輕微至中等程度，且時間短暫。國健署表示，若有接種疫苗的相關疑問，可以撥打全國HPV疫苗專線：0800-88-3513（寶貝，守護一生）詢問。
國健署提到，研究顯示，HPV疫苗保護力至少有10年以上，建議民眾依仿單的建議時程，完成所有劑次接種，以具有完整保護力，由於HPV疫苗屬於非活性疫苗，經醫師評估後，可以與其他非活性或活性疫苗如A肝、B肝、流感等疫苗一同接種，但接種部位要分開。
子宮頸癌預防常見QA三： 接種疫苗就可100%預防？然而，接種HPV疫苗後仍無法百分之百預防子宮頸癌。國健署表示，由於HPV主要是透過性接觸傳染，在性行為過程中，可能會透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染；有時外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成HPV感染，因此若要預防子宮頸癌需有以下3防線：
- 安全性行為
- 接種HPV疫苗
- 定期接受子宮頸抹片篩檢
目前，衛福部也有補助30歲以上婦女子宮頸抹片檢查。國健署表示，30歲以上婦女至少每3年應接受1次子宮頸抹片檢查，呼籲符合篩檢資格的婦女應至醫療院所接受檢查，獲得更完整的保護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59834
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