台灣大賽／G7味全6:3贏樂天奪冠！3洋投接力封鎖　睽違24年再登基

台灣大賽／味全龍奪冠隱形功臣是兩老！葉總點名4龍將進步最多

▲中華職棒34年冠軍賽「台灣大賽」G7，味全龍一局下靠著保送、安打連發，開場就攻下5分大局取得領先。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲中華職棒34年冠軍賽「台灣大賽」G7，味全龍一局下靠著保送、安打連發，開場就攻下5分大局取得領先。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者路皓惟/台北報導

中華職棒34年台灣大賽G7生死之戰，味全龍拿下相隔24年的總冠軍，陣中41歲老將林智勝坐鎮，激勵團隊士氣，以及在總冠軍賽燃燒的伍鐸都是球隊隱形MVP，而經過台灣大賽的洗禮，陣中的年輕「小龍將」也吸取很多經驗，總教練葉君璋特別點名，徐若熙、劉基鴻、張政禹和蔣少宏4位龍將進步最多。

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37歲洋投伍鐸在台灣大賽G4休3天扛先發，全場燃燒102球，主投7局僅失1分拿下勝投，率隊擊敗樂天桃猿，以2勝2敗扳平戰局，這是伍鐸生涯第4度參與台灣大賽，生涯有3年在總冠軍賽奪下勝投，包含2016年和2017年台灣大賽奪勝，追平德保拉、勇壯並列洋投最多勝紀錄，豎立洋投障礙。

味全龍能夠從背水一戰逆境奪冠，徐若熙在台灣大賽G6主投7局無失分也絕對是關鍵之一，葉總表示：「他的表現無須多說，有非常好的速球，只是缺乏身體強度，但現在看得出來他在身體強度提升，未來要像個真正的王牌投，能否完美投90球是他未來必須努力的方向。」

▲味全龍洋將伍鐸7局失1分好投，率隊在台灣大賽G4一舉扳平戰局。（圖／記者葉政勳攝）
▲味全龍洋將伍鐸7局失1分好投，率隊在台灣大賽G4一舉扳平戰局。（圖／記者葉政勳攝）
除了徐若熙之外，葉總也提到進步最多的是游擊手張政禹，「過去他注意力比較容易分散，但台灣大賽一直保持很好的專注力，看到他不一樣的地方，也讓我們知道未來該如何幫助他變得更好。」

至於龍隊主砲劉基鴻，葉君璋表示：「劉基鴻第一場打不錯（雙響砲），但後面打擊狀況有點跑掉，但他馬上能調整回來，這是他成長很多的地方。」

捕手蔣少宏在台灣大賽連蹲7場，其中前兩戰一人蹲了25局，同樣是捕手出身的葉總說：「經過這次台灣大賽，他已經是優秀的捕手，但擋球方面還要加強，可能跟他緊張有些關係，未來他成為主戰捕手不是問題，只是要如何成唯一個頂尖捕手，我認為還有成長空間，期許他成為國內的頂尖捕手。」

年輕小將有所表現，在面對大賽能夠不怯場，必須歸功於林智勝的帶領，雖然他在打擊上沒有太多表現，但作為龍隊的精神領袖，是這群小龍將的表率，帶來的化學效應，已經發揮出最大的價值。

▲味全龍「龍眾一心」，陣中大學長林智勝是冠軍隱形功臣。（圖／記者葉政勳攝）
▲味全龍「龍眾一心」，陣中大學長林智勝是冠軍隱形功臣。（圖／記者葉政勳攝）

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