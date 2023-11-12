台灣大賽／味全龍奪冠隱形功臣是兩老！葉總點名4龍將進步最多

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味全龍能夠從背水一戰逆境奪冠，徐若熙在台灣大賽G6主投7局無失分也絕對是關鍵之一，葉總表示：「他的表現無須多說，有非常好的速球，只是缺乏身體強度，但現在看得出來他在身體強度提升，未來要像個真正的王牌投，能否完美投90球是他未來必須努力的方向。」
除了徐若熙之外，葉總也提到進步最多的是游擊手張政禹，「過去他注意力比較容易分散，但台灣大賽一直保持很好的專注力，看到他不一樣的地方，也讓我們知道未來該如何幫助他變得更好。」
至於龍隊主砲劉基鴻，葉君璋表示：「劉基鴻第一場打不錯（雙響砲），但後面打擊狀況有點跑掉，但他馬上能調整回來，這是他成長很多的地方。」
捕手蔣少宏在台灣大賽連蹲7場，其中前兩戰一人蹲了25局，同樣是捕手出身的葉總說：「經過這次台灣大賽，他已經是優秀的捕手，但擋球方面還要加強，可能跟他緊張有些關係，未來他成為主戰捕手不是問題，只是要如何成唯一個頂尖捕手，我認為還有成長空間，期許他成為國內的頂尖捕手。」
年輕小將有所表現，在面對大賽能夠不怯場，必須歸功於林智勝的帶領，雖然他在打擊上沒有太多表現，但作為龍隊的精神領袖，是這群小龍將的表率，帶來的化學效應，已經發揮出最大的價值。