反貪掃蕩風暴！中國商界領袖「壓力大」 頻傳失蹤、遭拘留或偵訊
中國經濟放緩之際，對於外企與國內民營企業的監管控制愈發收緊，許多商界領袖陸續傳出面臨貪腐調查或「被消失」的消息，《CNN》報導稱在中國科技、金融和房地產等行業的十幾名高階主管陸續失蹤或備查之下，官方掃蕩的態度儼然成為「攻擊性鎮壓」（aggressive crackdown）。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國有線電視新聞網指出，在中國的企業主管如今面臨愈來愈大的風險，尤其是在源源不絕的貪腐調查案件爆發之下，莫名遭拘留或甚至失蹤的案件增加，導致北京保證商業開放的承諾，令企業高層難以相信感到憂慮，亞利桑那州立大學雷鳥全球管理學院教授兼中國項目主任格思禮（Doug Guthrie）認為，這顯示中國進入過去十年來，對民營部門和外國投資者監控的新階段。
格思禮表示，這很明確顯示無論全球金融狀況如何，如果是一間在中國經營的公司，「你首先要和中國政府合作，否則將遭受嚴重後果。」
這場官方掃蕩鎖定中國的科技、金融和房地產等領域的商業領袖，連國際顧問公司與外企高層也遭波及，近期中國最大的國營食品生產加工企業中糧集團原副總經理周政遭中國官方監管機構控涉嫌嚴重違紀違法，但未提供更多細節；中國直播服務公司鬥魚創始人兼首席CEO陳少杰也傳出失聯消息，在此之前鬥魚被調查單位進行現場檢查，並稱該平台涉嫌色情和低俗內容等。
此外，常州市華立液壓潤滑裝置有限公司也傳出董事長承勇因被當局審訊期間，因連夜審訊與威脅逼迫下，被迫承認自己接受800萬元存款和現金行賄，最終選擇留下遺書含冤跳樓自證清白。