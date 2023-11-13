金馬60／陳意涵3度叩關女配角獎廝殺4新鮮人 萬芳跨界演出等截胡
第60屆金馬獎即將揭獎項，入圍本屆「最佳女配角獎」有陳意涵、劉奕兒、方志友、萬芳、梁雍婷。陳意涵是3度入圍金馬女配角獎，對上另外4位首次入圍金馬新鮮人，其中萬芳不僅角逐女配角獎，還有將爭奪最佳原創電影歌曲獎。《NOWnews今日新聞》舉辦網路民調，邀請你選出心目中的「最佳女配角獎」，投票日從13日起至19日截止，投票請點這裡。
記者蔡依庭／綜合報導
陳意涵在《小曉》中育有過動症女兒，是她出道多年首次演媽。她在片中是一位「討人厭媽媽」，把當生活的折磨、壓力及考驗迎面而來時，可能會遇到複雜的道德標準都成功詮釋，更被評審評為「很天才的演員」，能將複雜性處理得很好。
萬芳在《五月雪》飾演的「小英」，因為馬來西亞1969年「513事件」事發，窮盡一生找尋父兄屍骨，遭到丈夫潑灑冥紙洩憤，更被慘罵「臭婊子」，角色道盡了父權社會下的女性卑微地位，處境堪憐令人不忍。
方志友在《本日公休》飾演影后陸小芬小女兒「阿玲」，事業上和母親走上同樣的路當理髮師，但與傅孟柏因價值觀不合而離異，共同扶養年幼的兒子。她更難得挑戰親密床戲，詮釋曾經相愛的夫妻，離婚後仍然有很深的牽絆，內心的糾結與阻礙。
劉奕兒卸下偶像劇演技，被評審讚賞：「眼神非常棒，魅力十足，表現驚人！」在電影《老狐狸》回到1980年代扮演「林珍珍」，擔任「廖家」收租的祕書，徘徊在3位不同身份年齡的男性角色之間。她在片中不僅有漂亮的外表，還要有「夜市味」，因曾沒錢當過舞廳小姐。
梁雍婷（Rachel）憑藉《白日之下》，代表香港競爭本屆金馬女配角獎，該片描述新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，潛入院舍揭發非人道生活。梁雍婷是彩橋之家院友，患有智力障礙，還是被性侵的受害者，出色演技令觀眾留下深刻印象。
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