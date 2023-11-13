林志玲、AKIRA又被捕獲了！同框台灣首富　女神小動作洩夫妻感情

金馬60／陳意涵3度叩關女配角獎廝殺4新鮮人　萬芳跨界演出等截胡

▲第60屆金馬獎入圍最佳女配角獎有，3度入圍的陳意涵（左起）對上，首次入圍的劉奕兒、方志友、萬芳、梁雍婷。（圖／金馬執委會、翻攝本日公休臉書、翻攝梁雍婷IG）
▲第60屆金馬獎入圍最佳女配角獎有，3度入圍的陳意涵（左起）對上，首次入圍的劉奕兒、方志友、萬芳、梁雍婷。（圖／金馬執委會、翻攝本日公休臉書、翻攝梁雍婷IG）

記者蔡依庭／綜合報導

第60屆金馬獎即將揭獎項，入圍本屆「最佳女配角獎」有陳意涵、劉奕兒、方志友、萬芳、梁雍婷。陳意涵是3度入圍金馬女配角獎，對上另外4位首次入圍金馬新鮮人，其中萬芳不僅角逐女配角獎，還有將爭奪最佳原創電影歌曲獎。《NOWnews今日新聞》舉辦網路民調，邀請你選出心目中的「最佳女配角獎」，投票日從13日起至19日截止，投票請點這裡

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《小曉》中陳意涵（左）與過動症女兒林品彤爆發衝突，她形容就像：「快窒息的痛苦。」（圖／CATCHPLAY＋）
▲《小曉》中陳意涵（左）與過動症女兒林品彤爆發衝突。（圖／CATCHPLAY＋）
陳意涵在《小曉》中育有過動症女兒，是她出道多年首次演媽。她在片中是一位「討人厭媽媽」，把當生活的折磨、壓力及考驗迎面而來時，可能會遇到複雜的道德標準都成功詮釋，更被評審評為「很天才的演員」，能將複雜性處理得很好。

▲萬芳在《五月雪》中，帶著供品搭車來到亂葬崗，直奔哭墳的演出令人感動。（圖／海鵬）
▲萬芳在《五月雪》中，帶著供品搭車來到亂葬崗，直奔哭墳的演出令人感動。（圖／海鵬）
萬芳在《五月雪》飾演的「小英」，因為馬來西亞1969年「513事件」事發，窮盡一生找尋父兄屍骨，遭到丈夫潑灑冥紙洩憤，更被慘罵「臭婊子」，角色道盡了父權社會下的女性卑微地位，處境堪憐令人不忍。

▲《本日公休》片中飾演修車黑手的傅孟柏（右）、方志友，兩人因價值觀不合離婚。（圖／威視電影提供）
▲傅孟柏（右）在《本日公休》飾演修車黑手，和方志友因價值觀不合離婚。（圖／威視電影）
方志友在《本日公休》飾演影后陸小芬小女兒「阿玲」，事業上和母親走上同樣的路當理髮師，但與傅孟柏因價值觀不合而離異，共同扶養年幼的兒子。她更難得挑戰親密床戲，詮釋曾經相愛的夫妻，離婚後仍然有很深的牽絆，內心的糾結與阻礙。

▲劉奕兒參演電影《老狐狸》，屆時也將出席東京影展首映會。（圖／華映）
▲劉奕兒參演電影《老狐狸》，復古裝扮顯得更有韻味。（圖／華映）

劉奕兒卸下偶像劇演技，被評審讚賞：「眼神非常棒，魅力十足，表現驚人！」在電影《老狐狸》回到1980年代扮演「林珍珍」，擔任「廖家」收租的祕書，徘徊在3位不同身份年齡的男性角色之間。她在片中不僅有漂亮的外表，還要有「夜市味」，因曾沒錢當過舞廳小姐。

▲梁雍婷
▲梁雍婷《白日之下》患有智力障礙。（圖／翻攝梁雍婷臉書） 
梁雍婷（Rachel）憑藉《白日之下》，代表香港競爭本屆金馬女配角獎，該片描述新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，潛入院舍揭發非人道生活。梁雍婷是彩橋之家院友，患有智力障礙，還是被性侵的受害者，出色演技令觀眾留下深刻印象。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 



更多「金馬60入圍揭曉」相關新聞。

陸小芬專訪／等了24年再戰金馬盼奪影后　世紀重逢《桂花巷》恩人

志玲姊姊封最美頒獎人！金馬60華麗嘉賓曝　許光漢驚喜合體滿島光

變態院長林保怡擊敗姜大衛攻金馬　《白日之下》揭療養院虐待黑幕

兩岸對話文化先行！侯友宜提政見：擦亮金馬、打造中華文化中心

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞