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「藍白合」若破局至少「藍白和」！柯文哲自認和馬英九邏輯相近

▲柯文哲今一早到彰化，出席田中馬拉松活動。（圖／翻攝彰化縣議員張雪如臉書，2023.11.12）
▲柯文哲今一早到彰化，出席田中馬拉松活動。（圖／翻攝彰化縣議員張雪如臉書，2023.11.12）

記者顏幸如／台中報導

藍白合進度持續膠著，台灣民眾黨主席柯文哲今晚受訪時表示，支持全民調的前總統馬英九，邏輯和他比較接近；至於國民黨和黨主席朱立倫，「不知道在想什麼」、「到現在為止應該是各說各話「。他希望最後就算沒有總統「藍白合」，至少有「藍白和」，兩黨各自努力，同時保持一種和諧關係，「很多地方還是可以合作」。

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柯文哲今（12）日一整天在彰化縣，上午出席田中馬拉松、下午在鹿港體驗宗教風情，白天媒體探問藍白合是否已有定論，他先笑回「全國都在等我的一念之間」，接著說起19日一定要公佈結果，目前只剩下7天，沒有正面回答。

晚間他在員林的競選總部成立大會前，正式接受媒體訪問，對於國民黨主席朱立倫指全民調的方式需要協商，並非一人說了算，且藍白已對全民調有共識，柯文哲明顯不以為然，表示並非只有馬英九一人說全民調，前高雄市長韓國瑜以及竹、竹、苗、雲林多位縣市長都已表態支持。

柯文哲認為，馬英九的邏輯和他比較接近，兩人都想找出勝選機會最高的組合，重點不在初選贏，而是贏得大選。對於朱立倫說藍白對於全民調已有共識，柯文哲不客氣的說「像這個就是問題，到現在為止應該是各說各話。」

他表示自己的態度很清楚，「政黨有各自的主體性、本來是各自努力，要藍白合作只有一個理由，就是找出最強組合贏得最後選舉，我不知國民黨到現在還在想什麼？」他再次強調贏過柯文哲沒有用，最後沒有贏得大選還是輸掉。

如此是否意味藍白不可能合？柯文哲說，很多事不到最後一秒不要放棄，幕僚還是有在打電話、大家還是要思考台灣人民到底需要什麼？

不過他也預留伏筆，認為「藍白合」若沒有談成，就各自努力，但可以「藍白和」。他指出除了總統組合有些爭執，其他還算OK，「不要因為總統沒有合作，就影響其他的，從政策綱領到選後立法院推正副院長，可以保持一種和諧關係，很多地方還是可以合作。」

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