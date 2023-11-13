金馬60／最佳男主角死亡之爭　抗煞醫生王柏傑PK同志冤魂林柏宏

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許光漢在《關於我和鬼變成家人的那件事》演出有恐同症的刑警，出勤時意外撿到男同志鬼魂的冥婚紅包，上演一場相愛相殺的人鬼奇遇記，許光漢紮實的戲劇功底於本片發揮得淋漓盡致，暴衝、厭惡、彰顯女性化特徵等表演精準到位，沒有一點包袱或遲疑，喜劇節奏掌握得宜，這是他2019年以《陽光普照》成為最佳男配角入圍遺珠，首次角逐金馬獎。
林柏宏角色形塑惹人憐憫、過目難忘
林柏宏於《關於我和鬼變成家人的那件事》飾演同性戀鬼魂，纏上刑警許光漢的原因不只為了冥婚，其實心繫陽世未了的心願，林柏宏駕馭喜劇能力可謂同輩男演員中的佼佼者，角色比許光漢難度高，散發的魅力、鋒芒卻壓過對手，自己發想的口頭禪「不敢相信」，以及型塑人物的言行舉止非常討喜，讓人憐憫且過目難忘，堪稱一絕，這是他第二次問鼎金馬影帝。
吳慷仁五感和肢體投注表演、情感生動
吳慷仁在《富都青年》演出無國籍，沒有身分證，於馬來西亞勞工階層生活的小人物，個性隨遇而安，角色設定他為啞巴，搶先憑此片榮獲西寧FIRST靑年電影展最佳演員獎，評審表示，吳慷仁運用表情、肢體、動作、眼神等可供調動的一切身體資源投注於表演，將電影的情緒和情感演繹得異常生動，體現出演員對角色所處處境的極大共情，這是他首度提名金馬獎。
阮經天演透複雜角色、形象顛覆以往
阮經天睽違13年以《周處除三害》挑戰第二座金馬影帝，本次角色與《艋舺》一樣是黑道，不過更加逞兇鬥狠和狂妄，遭通緝的他被判定罹癌，臨死前秉著「不怕死，只怕死了沒人記得自己」的狂人性格，誓言除掉前兩大通緝犯，阮經天的角色特質複雜難演，不僅剃眉、蓄鬍的悍匪形象顛覆以往，也成功演活極壞人中的極好人，英雄式壯烈犧牲的下場令人同情再三。
王柏傑牽動觀者情緒、演出細膩且無痕
王柏傑在《疫起》演出20年前台北市立和平醫院爆發SARS群聚感染，被迫封院對抗疫情的胸腔外科醫生，王柏傑交出從影17年以來最成熟、最打動人心的表演，不論是面對妻女的虧欠、想違背醫德靠關係擠進撤離名單的怯弱，或是到最後本著天職救人的無所畏懼，每個面向、心念轉折都觸動觀影者情緒，演出細膩不著痕跡，尤其結尾笑淚交織的通話戲，這是他首次入圍金馬獎。
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