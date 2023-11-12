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工商團體五千人力挺侯友宜！藍白合卡關　這位大老喊：快看不下

▲國民黨總統參選人侯友宜今天出席全國工商團體挺侯友宜後援會成立大會。（圖／侯辦提供）
▲國民黨總統參選人侯友宜今天出席全國工商團體挺侯友宜後援會成立大會。（圖／侯辦提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜週末頻跑行程，盼衝高支持度，今天下午侯友宜到新北市參加「全國工商團體挺侯友宜後援會成立大會」，東森集團總裁王令麟在致詞時，更以國民黨終身黨員身份，建議國民黨主席朱立倫，「國民黨要靠自己，15個縣市長絕對有組織動員能力」，直呼「快看不下去了」。

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侯友宜、朱立倫、前立法院長王金平、前國民黨秘書長李乾龍等人出席「全國工商團體挺侯友宜後援會成立大會」，替侯友宜站台。

王令麟在致詞時指出，大家說侯友宜口拙，但以老闆的角度而言，就是欣賞這樣不花言巧語、不譁眾取寵、不巧言令色、使命必達的首長，而台灣需要這樣的領導人。

王令麟更他以國民黨終身黨員身份，回頭建議朱立倫，「國民黨要靠自己，15個縣市長絕對有組織動員能力」，更直言他「看不下去了」，建議要像侯友宜在戰場上靠自己拼搏、達成使命的精神，百年大黨要爭氣。

侯友宜在致詞時也表示，面對國際貿易市場，打造自由經貿環境，對台灣非常重要，因此將推動台灣積極參與全球區域經濟整合，任內完成CPTPP正式談判，也將啟動 RCEP 的加入程序。而對於「台美 21 世紀貿易倡議」也會持續推動，並在協商過程中，一定採取公開透明的方式，積極與相關企業及大眾溝通，以爭取國人的支持。另在確保台灣主權及經濟安全下，也會呼應產業界需求，重新協商ECFA，包括貨貿及服貿協定，藉由經濟合作，共創兩岸的共榮共好。

面對企業所遇到的缺電、缺水、缺地、缺工、缺人才的五缺問題，侯友宜則表示，在專業評估的安全前提下，將做到以核減煤、以綠永續，達到2030減碳台灣、2035低碳台灣、2040無煤台灣、2050淨零台灣的目標。除外也將在區域供水上重新調整，並給予再生水使用之獎勵或補助，讓水資源更有效利用。對於國土規劃，則會成立「國土規劃研究院」，全面盤點國土利用情形，並妥善規劃未來 50 年台灣國土使用。 

侯友宜也強調，產業研發的核心關鍵技術一定要留在台灣，而研發則是企業走向創新、不斷提升自我競爭力的核心關鍵，為鼓勵企業持續突破創新，將擴大租稅獎勵，產業研發支出投資抵減，由15％提高到20％；智慧製造支出投資抵減，由 5%提高到 10%；節能減碳支出投資抵減，則最高到10%。

全國工商團體挺侯友宜後援會，由中華民國三三企業交流會理事長林伯豐擔任總會長，包括立法院前院長王金平、朱立倫、聯電榮譽副董事長宣明智、王令麟，及多位國民黨籍立委參選人都到場支持，現場更是湧入超過五千名工商代表，表達全力支持侯友宜。

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