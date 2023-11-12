工商團體五千人力挺侯友宜！藍白合卡關　這位大老喊：快看不下

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王令麟在致詞時指出，大家說侯友宜口拙，但以老闆的角度而言，就是欣賞這樣不花言巧語、不譁眾取寵、不巧言令色、使命必達的首長，而台灣需要這樣的領導人。
王令麟更他以國民黨終身黨員身份，回頭建議朱立倫，「國民黨要靠自己，15個縣市長絕對有組織動員能力」，更直言他「看不下去了」，建議要像侯友宜在戰場上靠自己拼搏、達成使命的精神，百年大黨要爭氣。
侯友宜在致詞時也表示，面對國際貿易市場，打造自由經貿環境，對台灣非常重要，因此將推動台灣積極參與全球區域經濟整合，任內完成CPTPP正式談判，也將啟動 RCEP 的加入程序。而對於「台美 21 世紀貿易倡議」也會持續推動，並在協商過程中，一定採取公開透明的方式，積極與相關企業及大眾溝通，以爭取國人的支持。另在確保台灣主權及經濟安全下，也會呼應產業界需求，重新協商ECFA，包括貨貿及服貿協定，藉由經濟合作，共創兩岸的共榮共好。
面對企業所遇到的缺電、缺水、缺地、缺工、缺人才的五缺問題，侯友宜則表示，在專業評估的安全前提下，將做到以核減煤、以綠永續，達到2030減碳台灣、2035低碳台灣、2040無煤台灣、2050淨零台灣的目標。除外也將在區域供水上重新調整，並給予再生水使用之獎勵或補助，讓水資源更有效利用。對於國土規劃，則會成立「國土規劃研究院」，全面盤點國土利用情形，並妥善規劃未來 50 年台灣國土使用。
侯友宜也強調，產業研發的核心關鍵技術一定要留在台灣，而研發則是企業走向創新、不斷提升自我競爭力的核心關鍵，為鼓勵企業持續突破創新，將擴大租稅獎勵，產業研發支出投資抵減，由15％提高到20％；智慧製造支出投資抵減，由 5%提高到 10%；節能減碳支出投資抵減，則最高到10%。
全國工商團體挺侯友宜後援會，由中華民國三三企業交流會理事長林伯豐擔任總會長，包括立法院前院長王金平、朱立倫、聯電榮譽副董事長宣明智、王令麟，及多位國民黨籍立委參選人都到場支持，現場更是湧入超過五千名工商代表，表達全力支持侯友宜。
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